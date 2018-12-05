На Киевщине произошел мощный взрыв на автозаправке, есть пострадавший: фото

В Киевской области в селе Крушинка произошел взрыв на АЗС, в результате чего пострадал один человек.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

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Во время заправки газом автомобиля "Газель" взорвался баллон газовой установки. 47-летний водитель, который находился в машине, получил телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчина находится в больнице, его прооперировали, сейчас состояние пострадавшего стабильное.



Взрыв на автозаправке

Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.



На АЗС взорвался баллон газовой установки