На Киевщине произошел мощный взрыв на автозаправке, есть пострадавший: фото
В Киевской области в селе Крушинка произошел взрыв на АЗС, в результате чего пострадал один человек.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.
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Во время заправки газом автомобиля "Газель" взорвался баллон газовой установки. 47-летний водитель, который находился в машине, получил телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчина находится в больнице, его прооперировали, сейчас состояние пострадавшего стабильное.
Взрыв на автозаправке
Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
На АЗС взорвался баллон газовой установки
Источник: 24 Канал
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