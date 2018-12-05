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      На Киевщине произошел мощный взрыв на автозаправке, есть пострадавший: фото

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      На Киевщине произошел взрыв на автозаправке
      На Киевщине произошел взрыв на автозаправке / 24 канал

      В Киевской области в селе Крушинка произошел взрыв на АЗС, в результате чего пострадал один человек.

      Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

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      Во время заправки газом автомобиля "Газель" взорвался баллон газовой установки. 47-летний водитель, который находился в машине, получил телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчина находится в больнице, его прооперировали, сейчас состояние пострадавшего стабильное.

      заправка
      Взрыв на автозаправке

      Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

      заправка
      На АЗС взорвался баллон газовой установки

      Теги: Новости Украины Взрыв Транспорт Авто Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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