На Львовщине обнаружили массовую гибель рыбы
В реке Щирка было обнаружено массовую гибель рыбы, работники взяли воду для лабораторных исследований.
Работники государственной экологической инспекции Львовской области выявили массовую гибель рыбы в реке Щирка, сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Львовщины.
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Служба обследовала реку в пределах от железнодорожного моста в поселке Щирец – до границы с Николаевским районом.
В реке Щирка обнаружили массовую гибель рыбы / Фото: Государственная экологическая инспекция
Больше всего мертвой рыбы нашли в пределах сел Ланы и Дмитрий.
Специалисты взяли воду для лабораторных исследований, определяют убытки. Вся необходимая информация будет передана правоохранителям.