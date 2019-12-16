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      На Львовщине обнаружили массовую гибель рыбы

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      В реке Щирка было обнаружено массовую гибель рыбы / lviv.dei.gov.ua

      В реке Щирка было обнаружено массовую гибель рыбы, работники взяли воду для лабораторных исследований.

      Работники государственной экологической инспекции Львовской области выявили массовую гибель рыбы в реке Щирка, сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Львовщины.

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      Служба обследовала реку в пределах от железнодорожного моста в поселке Щирец – до границы с Николаевским районом.

      річка риба екологія
      В реке Щирка обнаружили массовую гибель рыбы / Фото: Государственная экологическая инспекция

      Больше всего мертвой рыбы нашли в пределах сел Ланы и Дмитрий.

      Специалисты взяли воду для лабораторных исследований, определяют убытки. Вся необходимая информация будет передана правоохранителям.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Экология Новости Львова
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