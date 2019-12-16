На Львовщине обнаружили массовую гибель рыбы

В реке Щирка было обнаружено массовую гибель рыбы, работники взяли воду для лабораторных исследований.

Работники государственной экологической инспекции Львовской области выявили массовую гибель рыбы в реке Щирка, сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Львовщины.

Читайте также: В аннексированном Крыму новая экобеда: море покрылось нефтяной пленкой – фото

Служба обследовала реку в пределах от железнодорожного моста в поселке Щирец – до границы с Николаевским районом.



В реке Щирка обнаружили массовую гибель рыбы / Фото: Государственная экологическая инспекция

Больше всего мертвой рыбы нашли в пределах сел Ланы и Дмитрий.

Специалисты взяли воду для лабораторных исследований, определяют убытки. Вся необходимая информация будет передана правоохранителям.