На Львовщине разбился микроавтобус с пассажирами: есть травмированные

Утром субботы, 17 марта, на Львовщине перевернулся микроавтобус с пассажирами. В результате ДТП три человека были доставлены в больницу.

Авария произошла около 7:40 возле села Орява Сколевского района.

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Работники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, 29-летний житель Черновицкой области, не справился с управлением, съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось. В микроавтобусе находились семь пассажиров, все – жители Буковины.

В результате ДТП три человека были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.