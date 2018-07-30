На одной из улиц Киева ограничат движение транспорта: известна причина
В Киеве с 1 августа ограничат движение на улице Леонтовича. Такие меры обусловлены проведением капитального ремонта.
Об этом информируют в "Киевавтодоре".
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С 6:00 утра 1 августа 2018 года в связи с выполнением работ по капитальному ремонту будет закрыто движение транспорта по улице Леонтовича,
– говорится в сообщении.
В компании просят водителей быть внимательными, заранее выбирая другой маршрут движения, а также с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Источник: 24 канал
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