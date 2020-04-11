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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      На сколько выросли расходы украинцев и на чем они экономят во время карантина: опрос

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      На что тратятся украинцы во время карантина / dengi.informator.ua

      Значительная часть украинцев вынуждена откладывать важные покупки на период действия карантина. В то же время почти треть украинцев начали тратить больше денег.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного цифровым агентством Postmen.

      Актуально В мае Украина должна пойти на работу, – Шмыгаль о стратегии выхода из карантина

      На чем экономят украинцы

      • Среди отложенных покупок лидирует приобретение одежды и обуви. Об этом заявили 47,2% респондентов.
      • 40,9% отложили поездки и отпуска, 33,3% отказались от приобретения билетов на развлекательные мероприятия.
      • При этом 13,9% респондентов заявили, что вынуждены отказывать себе даже в приобретении товаров повседневного спроса.


      Какие покупки украинцы отложили на время карантина / Инфографика Postmen

      Исследователи отмечают, что эта тенденция находится на начальной стадии, однако с увеличением продолжительности карантина также будет расти.

      Как изменились расходы украинцев

      • Более 27% сказали, что их расходы увеличились на период карантина. В то же время 26% респондентов сообщили, что их расходы наоборот, несколько снизились.
      • Существенный рост расходов отметили 13,5% респондентов, существенное снижение – 16,1%.
      • Расходы украинцев по-разному изменились в зависимости от региона проживания. Так, среди жителей сел более 30% заявили, что их расходы возросли.
      • В то же время большинство городских жителей, 34%, сказали, что их расходы наоборот, снизились.
      • При этом 60% опрошенных уверены, что их накоплений хватит не более чем на месяц.


      Как изменились расходы украинцев во время карантина / Инфографика Postmen

      Самые частые покупки украинцев во время карантина / Инфографика Postmen

      Обратите внимание! Опрос проводился 9-10 апреля в украинском сегменте фейсбука методом онлайн-анкетирования. В опросе приняли участие 800 респондентов по репрезентативной выборке по полу, возрасту, регионам проживания и уровню дохода.

      Что известно о правительственной стратегии выхода из карантина

      Карантин в Украине должен продолжаться до 24 апреля, однако его могут продлить до начала мая. В то же время премьер-министр отметил, что Украина не сможет длительное время просто "сидеть на диване".

      Денис Шмыгаль сказал, что сейчас существует план выхода из кризиса, однако он еще "сырой".

      Он добавил, что сейчас правительство работает над решением ряда вопросов, в частности:

      • как украинцы будут выходить на работу;
      • какие новые социальные стандарты нужно создать;
      • как растянуть часы пик, чтобы избежать большого скопления людей.


      Стратегия выхода из карантина / Скриншот с видео

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Торговля Работа Безработица Продукты
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