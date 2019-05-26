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      На Западе Украины поднимется уровень воды в реках: где возможно подтопление

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      На Западной Украине возможно подтопление из-за подъема воды в реках
      На Западной Украине возможно подтопление из-за подъема воды в реках / Скрин из видео

      В западных регионах Украины в воскресенье, 26 мая, ожидается значительное поднятие уровня воды в реках. Из-за этого возможно затопление сельскохозяйственных угодий и подтопление приречных населенных пунктов.

      Спасатели предупреждают, что возможны подтопления во Львовской, Волынской, Ровненской и Закарпатской областях.

      Читайте также: Закарпатье накрыло наводнение: шокирующие фото и видео

      Где повысится уровень воды:

      - На реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях вода поднимется на 0,1-0,6 метра. В Сокальском районе Львовщины вода может подтопить приречные населенные пункты, дома и сельскохозяйственные угодья.

      - На реках бассейна Припяти уровень воды может подняться на 0,2-0,8 метра. Возможно затопление сельскохозяйственных угодий, сооружений и дорог местного значения в селах Любешивского, Маневицкого районов Волынского и Сарненского района Ровненской областей.

      - На реке Тиса возле Чопа в Закарпатской области возможно повышение уровня воды на 1140-1190 сантиметров со сдержанием воды на поймах.

      Заметим, на Закарпатье и Ивано-Франковщине несколько дней шли сильные дожди, из-за чего уровень воды в реках резко поднялся. Они вышли из берегов и затопили дома и земельные участки людей. Из-за непогоды в райцентре Воловец утонул 10-летний мальчик.

      24 мая президент Владимир Зеленский издал указ о преодолении последствий непогоды. Убытки в результате паводка на Закарпатье составляют 100 миллионов гривен. Эти деньги нужны, чтобы отремонтировать поврежденные гидротехнические сооружения, насыпи и дамбы.

      В общем из-за дождей на территории Западной Украины было частично подтоплено около 2 тысяч домов, более 7 тысяч 300 домохозяйств, 8 тысяч 800 гектаров сельхозугодий в 162 населенных пункта, размыто около 100 километров покрытия автодорог, обесточено 197 и нарушено газоснабжение 2 населенных пунктов. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

      Смотрите видео наводнения на Закарпатье:

       

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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине ГСЧС Ровно Волынь Новости Львова Новости Закарпатья Наводнение в Украине
      Источник: 24 канал
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