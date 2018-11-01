Курс гривны относительно евро и доллара 1 ноября на наличном рынке почти не изменился. Колебания валюты – в пределах одной копейки.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в четверг покупали по 31,78 грн (на 1 копейку дороже, чем в среду), а продавали по 32,23 грн (так же, как и накануне).

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Доллар покупали по 28,01 грн (1 копейка), а продавали по 28,23 грн (1 копейка).

По курсу валют от НБУ 1 ноября доллар подешевел еще на 5 копеек и стоил 28,11 грн. Евро подешевел существеннее – сразу на 20 копеек, до отметки 31,82 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена доллара потихоньку приближается к показателю начала года.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3–33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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