21:09
4 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA: Кто заменит Ирину Луценко в "ЕС"? Богдану набили морду
      Вєсті.UA
      19:30, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Наличный курс валют 4 ноября: гривна стабилизировалась

      168 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 04.11.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 4 ноября в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны относительно доллара и евро 4 ноября на наличном рынке фактически не изменился – американская и европейская валюты подорожали всего лишь на копейку.

      Доллар в понедельник покупали по 24,66 гривны (на копейку дороже, чем в конце прошлой недели, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый", как и в пятницу, по 24,92 гривны.

      Актуально: Газпром официально отказался поставлять Украине газ

      Евро в понедельник подорожал на 1 копейку – покупали за 27,38 гривны, а продавали по 27,81 гривны.

      По курсу валют от НБУ 4 ноября доллар подешевел на 6 копеек и стоил 24,75 грн. Евро потерял в цене 12 копеек и стоил 27,56 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Важно: Что изменится в ноябре: подорожание газа, е-водительское удостоверение и новые правила для нардепов

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
      сегодня
      23721
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Доллар Евро Гривна Валюта Курсы валют Доллар-Гривна
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Карабкаются на должность, или Что не так с профессиональными отношениями в армии
      сегодня , 19:00 Карабкаются на должность, или Что не так с профессиональными отношениями в армии
      Юрій Бутусов 602
      Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      сегодня , 13:34 Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 4069
      Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      сегодня , 12:35 Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      253
      Было много лжи и манипуляции – Супрун о "черном" пиаре, работе в Минздраве и новом правительстве
      сегодня , 18:00 Было много лжи и манипуляции – Супрун о "черном" пиаре, работе в Минздраве и новом правительстве
      Юлія Гілей 235
      Бабченко выехал из Украины: что известно о российском журналисте и о причинах решения
      сегодня , 17:01 Бабченко выехал из Украины: что известно о российском журналисте и о причинах решения
      Інна Жолобович 370
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук