Наличный курс валют 4 ноября: гривна стабилизировалась

Курс гривны относительно доллара и евро 4 ноября на наличном рынке фактически не изменился – американская и европейская валюты подорожали всего лишь на копейку.

Доллар в понедельник покупали по 24,66 гривны (на копейку дороже, чем в конце прошлой недели, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый", как и в пятницу, по 24,92 гривны.

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Евро в понедельник подорожал на 1 копейку – покупали за 27,38 гривны, а продавали по 27,81 гривны.

По курсу валют от НБУ 4 ноября доллар подешевел на 6 копеек и стоил 24,75 грн. Евро потерял в цене 12 копеек и стоил 27,56 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала