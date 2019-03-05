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      Наличный курс валют 5 марта: евро и доллар обвалились

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      Наличный курс валют на сегодня 05.03.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 5 марта в Украине / bednota.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 5 марта на наличном рынке существенно укрепил позиции.

      Евро во вторник покупали по 30,14 грн, что на 16 копеек дешевле, чем в понедельник. Продавали европейскую валюту по 30,52 грн (-16 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Доллар упал на 10 копеек: во вторник его покупали по 26,63 грн, а продавали по 26,85 грн.

      По курсу валют от НБУ 5 марта доллар подешевел на 3 копейки и стоил 26,83 грн. Евро потерял в цене сразу 17 копеек и стоил 30,41 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривни в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Доллар Доллар-Гривна Евро Гривна
      Источник: 24 Канал
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