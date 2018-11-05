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      Наличный курс валют 5 ноября: евро и доллар синхронно падают

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      Наличный курс валют 5 ноября в Украине
      Наличный курс валют 5 ноября в Украине / lentepubblica.it

      Курс гривны относительно евро и доллара 5 ноября на наличном рынке продолжил укрепляться – и американская, и европейская валюта потеряла в цене.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро 5 ноября покупали по 31,80 гривны (-8 копеек по сравнению с пятницей), а продавали – по 32,24 гривны (-7 копеек).

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      Доллар покупали в понедельник по 27,94 гривны (-5 копеек по сравнению с пятницей), а продавали – по 28,17 гривны (-4 копейки).

      По курсу валют от НБУ 5 ноября доллар подешевел на 3 копейки и стоил 28,13 грн. Евро зато прибавил в цене 3 копейки и стоил 32,11 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена доллара понемногу приближается к показателю начала года.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро понемногу растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар евро Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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