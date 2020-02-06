21:00
6 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет
      Вєсті Кремля
      21:58, 5 февраля
      Вести.UA: Конец дружбы с Коломойским. Обучение депутатов в драках
      Вєсті.UA
      20:28, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      Наличный курс валют 6 февраля: гривна дорожает третий день подряд

      138 Читати новину українською
      Наличный курс валют 6 февраля в Украине / https://www.politikyol.com/

      Курс гривны относительно евро и доллара 6 февраля на наличном рынке уверенно растет. Доллар потерял 14 копеек, евро – более 20.

      Доллар в четверг подешевел на 14 копеек – покупали его за 24,44 гривны, а продавали по 24,69 гривен, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Стоит знать: Тарифы на воду в 2020 году: сколько будут платить украинцы

      Евро также подешевел: его покупали за 26,81 гривны (-24 копейки), а продавали по 27,24 гривны (-20 копеек).

      Наличный курс валют в Киеве 6 февраля такой:

      • доллар – 24,40 гривны (покупка) и 24,50 гривны (продажа);
      • евро – 26,90 гривны (покупка) и 27 гривен (продажа).

      По курсу валют от НБУ 6 февраля доллар подешевел на 5 копеек, его цена упала до 24,80 гривен. Евро потерял в цене несколько больше, 14 копеек и стоил 27,32 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар стоил дороже всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Интересно знать: Нефедов рассказал, сколько денег таможня приносит в бюджет ежедневно

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Рецепты алкогольных коктейлей: с виски, ромом, джином и мартини
      сегодня
      1370
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Доллар Доллар-Гривна Евро Гривна
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:33 От Мадуро до Путина: топ современных мировых диктаторов
      Анатолій Максимов 40
      сегодня , 19:00 Пополнение в рядах воров: "правительство ДНР" возглавил бывший чиновник из России
      Віталій Портников 262
      14 января 2021 , 15:07 Туристический бум в Батуми (Грузия): как на этом заработать украинцам
      2
      5 февраля , 13:26 Топ-5 покер-румов на реальные деньги: где играть украинцам в 2020 году
      92
      сегодня , 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
      Анастасія Кушпіт 477
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук