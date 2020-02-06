Наличный курс валют 6 февраля: гривна дорожает третий день подряд

Курс гривны относительно евро и доллара 6 февраля на наличном рынке уверенно растет. Доллар потерял 14 копеек, евро – более 20.

Доллар в четверг подешевел на 14 копеек – покупали его за 24,44 гривны, а продавали по 24,69 гривен, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро также подешевел: его покупали за 26,81 гривны (-24 копейки), а продавали по 27,24 гривны (-20 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 6 февраля такой:

доллар – 24,40 гривны (покупка) и 24,50 гривны (продажа);

евро – 26,90 гривны (покупка) и 27 гривен (продажа).

По курсу валют от НБУ 6 февраля доллар подешевел на 5 копеек, его цена упала до 24,80 гривен. Евро потерял в цене несколько больше, 14 копеек и стоил 27,32 гривны.

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На наличном рынке в 2019 году доллар стоил дороже всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала