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Наличный курс валют 6 апреля: гривна еще больше укрепила позиции

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Наличный курс валют 6 апреля в Украине
Наличный курс валют 6 апреля в Украине / fxcompared.com

Курс гривны относительно евро и доллара 6 апреля на наличном рынке, как и в предыдущие дни, продолжил расти. Так, европейская валюта подешевела сразу на 10 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро подешевел сразу на 10 копеек по сравнению с предыдущим днем ​​– покупали его по 31,63 гривны, а продавали – по 32,23 гривны.

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Доллар потерял еще 3 копейки по сравнению с четвергом – покупали его по 25,85 гривны, а продавали – по 26,16 гривны.

По курсу валют от НБУ 6 апреля доллар подешевел аж на 20 копеек и стоил 26,06 грн. А евро за сутки потерял в цене еще больше – 29 копеек, опустившись до отметки 31,95 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Курсы валют Доллар Доллар-Гривна Гривна евро Валюта
Источник: 24 Канал
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