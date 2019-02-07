Наличный курс валют 7 февраля: евро продолжает дешеветь

Курс гривны относительно евро 7 февраля на наличном рынке, как и в предыдущие дни, продолжил укрепляться, а вот американский доллар приостановил свое падение.

Евро в четверг продолжил падать, но не такими темпами, как в начале недели, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его по 30,50 гривны (-7 копеек), а продавали – по 31,00 гривны (-11 копеек).

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Доллар 7 февраля покупали, как и день назад, по 26,87 гривны, а продавали на три копейки дешевле, чем в среду – по 27,16 гривны.

По курсу валют от НБУ 7 февраля доллар подешевел еще на 25 копеек и стоил 26,96 грн. Евро потерял в цене более существенно – 37 копеек и упал до 30,72 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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