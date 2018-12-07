Наличный курс валют на сегодня 07.12.2018: курс доллара и евро

Курс гривны относительно евро и доллара 7 декабря на наличном рынке особенно не изменился. Евро прибавил в цене одну копейку, доллар упал на 3 копейки.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в пятницу покупали по 31,50 (на 1 копейку дороже, чем в четверг), а продавали по 31,95 грн (+1 копейка).

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Доллар покупали по 27,80 грн (-3 копейки), а продавали по 28,06 грн (-3 копейки).

По курсу валют от НБУ 7 декабря доллар подешевел на 10 копеек и стоил 27,87 грн. Евро же потерял в цене 12 копеек и упал до отметки 31,64 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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