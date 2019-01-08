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      Наличный курс валют 8 января: гривна существенно подешевела

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      Наличный курс валют на сегодня 08.01.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 8 января в Украине / exchangerates.org.uk

      Курс гривны относительно евро и доллара 8 января на наличном рынке после роста в первую неделю нового года снова начал снижаться.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро во вторник подорожал – покупали его по 31,52 гривны (+21 копейка по сравнению с предыдущим рабочим днем), а продавали – по 32,16 гривны (25 копеек).

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      Доллар 8 января покупали по 27,77 гривны (+15 копеек по сравнению с 4 января), а продавали – по 28,13 (+13 копеек).

      По курсу валют от НБУ 8 января доллар прибавил в цене 19 копеек и стоил 27,70 грн. Евро подорожал аж на 37 копеек – до отметки 31,59 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
      Источник: 24 канал
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