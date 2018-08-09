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Наличный курс валют 9 августа доллар снова полез вверх

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Наличный курс валют 9 августа в Украине
Наличный курс валют 9 августа в Украине / transferwise.com

Курс гривны относительно евро и доллара 9 августа на наличном рынке после непродолжительного "передышки" вновь начал снижаться – евро подорожал на 6 копеек, а доллар – на 9 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро прибавил 6 копеек в цене в четверг – покупали его по 31,21 гривны, а продавали – по 31,74 гривны.

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Доллар 9 августа после небольшого падения снова начал дорожать – покупали его по 27,02 гривны (+9 копеек в сравнении с предыдущим днем), а продавали – по 27,32 гривны (+8 копеек).

По курсу валют от НБУ 9 августа доллар подешевел на 6 копеек – до 26,96 грн. Евро подешевел на 10 копеек и стоил 31,24 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. С апреля до начала июля курс "зеленого" держался в коридоре 25,9-26,25 гривны, а с начала июля доллар начал ежедневно добавлять в цене несколько копеек.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение – в конце мая его покупали по 30,1 гривны. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Гривна евро Доллар Курсы валют Доллар-Гривна Валюта
Источник: 24 канал
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