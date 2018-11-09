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      Наличный курс валют 9 ноября: евро существенно подешевел

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      Наличный курс валют 9 ноября в Украине
      Наличный курс валют 9 ноября в Украине / oxu.az

      Курс гривны относительно доллара 9 ноября на наличном рынке фактически не изменился, а вот евро существенно потерял в цене.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро 9 ноября существенно подешевел – покупали его по 31,60 гривны (-17 копеек по сравнению с предыдущим днем), а продавали – по 32,06 гривны (-14 копеек).

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      Доллар в пятницу покупали по 27,85 гривны (+1 копейка), а продавали по 28,08 гривны (-1 копейка).

      По курсу валют от НБУ 9 ноября доллар подорожал на 4 копейки и стоил 27,93 грн. Евро же упал в цене на 14 копеек – до отметки 31,90 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего  американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена доллара помаленьку приближается к показателю начала года.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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