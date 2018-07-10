Наличный курс валют 10 июля: евро и доллар упали

Курс гривны относительно евро и доллара 10 июля на наличном рынке синхронно вырос на несколько копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в вторник покупали за 30,48 грн, что на 5 копеек дешевле по сравнению с понедельником, а продавали за 30,99 грн (также на 5 копеек меньше).

Читайте также: От Киева до Черновцов: размеры средней зарплаты в регионах

Доллар также подешевел: 10 июл его покупали за 26,07 грн (-2 копейки), а продавали за 26,29 грн (- 4 копейки).

По курсу валют от НБУ 10 июля доллар потерял 5 копеек, и стоил 26,24 грн. Евро вместо подорожал на 9 копеек – до 30,94 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Не только Hyperloop: еще одно детище Илона Маска может появиться в Украине