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      Наличный курс валют 12 апреля: доллар дешевеет накануне выходных

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      Наличный курс валют на сегодня 12.04.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 12 апреля в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 12 апреля на наличном рынке незначительно вырос. В частности, американская валюта подешевела на 5 копеек.

      Евро в последний рабочий день недели покупали по 30,03 гривны, на копейку дешевле, чем день назад, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали евро 30,46 гривны (-2 копейки).

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      Доллар в пятницу покупали на 5 копеек дешевле, чем день назад – по 26,69 гривны. Продавали "зеленый" по 26,94 гривны (-6 копеек).

      По курсу валют от НБУ 12 апреля доллар подорожал на 7 копеек и стоил 26,83 грн. Евро прибавил в цене 4 копейки и вырос до отметки 30,22 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 года постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 – 22 числа евро стоил 35,62 грн. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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