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      Наличный курс валют 14 февраля: гривна снова дорожает накануне выходных

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      Наличный курс валют 14 февраля в Украине / 24 канал

      Курс гривны относительно евро и доллара 14 февраля на наличном рынке вновь вырос, американская валюта подешевела на 3, а европейская – на 10 копеек.

      Доллар в пятницу подешевел на 3 копейки – покупали его за 24,32 гривны, а продавали по 24,53 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Важно: Какие преимущества укрепления гривны: объяснение НБУ

      Евро в пятницу тоже подешевел – его покупали за 26,34 гривны (-11 копеек по сравнению с четвергом), а продавали по 26,71 гривны (-10 копеек).

      Наличный курс валют в Киеве 14 февраля таков:

      • доллар – 24,40 гривны (покупка) и 24,47 гривны (продажа)
      • евро – 26,55 гривны (покупка) и 26,70 гривны (продажа).

      Согласно курсу валют НБУ 14 февраля доллар подешевел на 3 копейки, его цена упала до 24,47 гривны. Евро потерял в цене 14 копеек и стоил 26,58 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Интересное: Как открытие рынка земли повлияет на курс валют: объяснение НБУ

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Гривна Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют Евро
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