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      Наличный курс валют 21 января: гривна добавила еще несколько копеек в цене

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      Наличный курс валют на сегодня 21.01.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 21 января в Украине / oxu.az

      Курс гривны относительно евро и доллара 21 января на наличном рынке продолжил укрепляться. В частности, европейская валюта опустилась ниже отметки 32 грн за 1 евро.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро в понедельник подешевел на 8 копеек – покупали его по 31,54 гривны, а продавали – по 31,97 гривны.

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      Доллар также потерял в цене, правда, только 4 копейки – покупали 21 января его по 27,78 гривны, а продавали – по 28,04 гривны.

      По курсу валют от НБУ 21 января доллар подешевел на 5 копеек и стоил 27,98 грн. Евро также потерял в цене 5 копеек и опустился до отметки 31,90 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Евро Валюта Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар
      Источник: 24 канал
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