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      Наличный курс валют 21 ноября: гривна добавила в цене еще копейку

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      Наличный курс валют 21 ноября в Украине / segodnya.ua

      Курс гривны относительно евро и доллара 21 ноября на наличном рынке незначительно вырос.

      Доллар в четверг подешевел на копейку – покупали его за 24,09 гривны, а продавали по 24,31 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      К теме: Сколько платит за коммунальные услуги министр энергетики Оржель: интервью с чиновником

      Евро покупали, как и день назад, за 26,56 гривны, а продавали по 26,93 гривны (-1 копейка).

      Согласно курсу валют НБУ 21 ноября доллар подешевел на 2 копейки и стоил 24,18 гривны. Евро же подешевел на 7 копеек и стоил 26,74 гривны.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Доллар Евро Гривна Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
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