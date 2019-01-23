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      Наличный курс валют 23 января: гривна продолжает дорожать на рынке

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      Наличный курс валют на сегодня 23-01-2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 23 января в Украине / cbn.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 23 января на наличном рынке продолжил расти. Эта тенденция прослеживается с 11 января – за это время доллар потерял около 40, а евро – около 70 копеек.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро покупали в среду по 31,39 гривны (на 6 копеек дешевле, чем день назад), а продавали – по 31,85 гривны (-2 копейки).

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      Доллар также дешевеет – покупали его по 27,66 гривны (-7 копеек), а продавали – по 27,93 гривны (-5 копеек).

      По курсу валют от НБУ на 23 января доллар подешевел на 5 копеек и стоил 27,89 грн. Евро потерял в цене 8 копеек и опустился до отметки 31,67 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Валюта Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют
      Источник: 24 канал
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