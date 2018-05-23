Наличный курс валют на 23 мая: евро снова дешевеет

Курс гривны относительно евро 23 мая на наличном рынке несколько вырос, а вот по отношению к доллару США – не изменился.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали в среду по 30,43 гривны – это на 6 копеек дешевле, чем день назад. Продавали же евро по 30,95 гривны – на 4 копейки дешевле, чем 22 мая.

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А вот курс доллара не изменился – как и день назад, покупали его по 25,87 гривни, а продавали по 26,11 гривны.

По курсу валют от НБУ 23 мая доллар подешевел на 1 копейку и стоил 26,07 грн. Евро же прибавил в цене 7 копеек и стоил 30,74 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжает падение. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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