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      Наличный курс валют 24 февраля: евро прибавляет в цене

      - Читати новину українською
      Готівковий курс валют 21 лютого в Україні / GettyImages

      Курс гривны относительно евро и доллара 24 февраля на наличном рынке немного снизился, однако без существенных скачков.

      Долар у понеділок подорожчав не суттєво: купували його за 24,30 гривні (+2 копійки), а продавали по 24,50 гривні (+1 копійка), свідчать дані сайту finance.ua.

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      Євро у понеділок також подорожчав: купували за 26,25 гривні (+5 копійок), а продавали по 26,57 гривні (+4 копійки).

      Готівковий курс валют у Києві 24 лютого такий:

      • долар – 24,33 гривні (купівля) і 24,38 гривні (продаж);
      • євро – 26,35 гривні (купівля) і 26,45 гривні (продаж).

      За курсом валют від НБУ 24 лютого долар подешевшав на 3 копійки і коштував 24,45 гривні. Євро втратив у ціні копійку і коштував 26,41 гривні.

      Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

      На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав стрімко набирати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта
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