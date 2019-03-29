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      Наличный курс валют 29 марта: доллар еще больше подорожал накануне выборов

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      Наличный курс валют на сегодня 29.03.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 29 марта в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны относительно евро на наличном рынке 29 марта не изменился, а вот по отношению к доллару США отечественная валюта подешевела еще на несколько копеек.

      Евро в последний рабочий день марта покупали, как и в четверг, по 30,42 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали же евро на 1 копейку дороже, чем день назад – по 30,87 гривны.

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      Доллар зато подорожал – покупали его по 27,13 гривны (+5 копеек в сравнении с предыдущим днем), а продавали – по 27,37 гривны.

      По курсу валют от НБУ 29 марта, доллар подорожал на 17 копеек и стоил 27,25 грн. Евро прибавил в цене лишь 8 копеек и стоил 30,57 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Наиболее дешево американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара несущественно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Валюта Евро Доллар
      Источник: 24 канал
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