Наливайченко одобряет "Азовский пакет санкций" и предлагает ввести 7-летние санкции от Украины

За пять лет войны эта власть так и не смогла создать единый реестр потерь и подать коллективный иск к России на возмещение убытков.

Так считает кандидат в президенты, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Он приветствовал новый "азовский пакет" санкций, который уже внесен в сенат США, но отметил, что Украина не защищает свои собственные национальные интересы.

Я и наша политическая сила поддерживаем усиление международного санкционного давления на РФ и считаем, что санкции должны быть дополнены многомиллиардными исками о компенсации экономических убытков вследствие российской агрессии,

– подчеркнул он.

Наливайченко напомнил, что Верховная Рада уже год как приняла закон "О деоккупации", а убытки от действий агрессора ни на суше, ни на море в самой Украине так никто и не подсчитал.



"Где подсчитаны убытки в банковской сфере, где расчеты за потерянные корабли, оккупированные земли? Какую сумму убытков РФ должна возместить переселенцам за все их потери? Процесс взыскания убытков с оккупантов должен начаться в международных судах параллельно с санкциями Запада. И начаться безотлагательно!" – подчеркнул Валентин Наливайченко.

Напомним, в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против РФ из-за нападения на украинские суда в Азовском и Черном морях. Брюссель и Вашингтон планируют скоординировать свои действия для того, чтобы усилить давление на Россию.