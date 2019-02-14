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      Наливайченко одобряет "Азовский пакет санкций" и предлагает ввести 7-летние санкции от Украины

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      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / spravedlyvist.com.ua

      За пять лет войны эта власть так и не смогла создать единый реестр потерь и подать коллективный иск к России на возмещение убытков.

      Так считает кандидат в президенты, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

      Он приветствовал новый "азовский пакет" санкций, который уже внесен в сенат США, но отметил, что Украина не защищает свои собственные национальные интересы.

      Я и наша политическая сила поддерживаем усиление международного санкционного давления на РФ и считаем, что санкции должны быть дополнены многомиллиардными исками о компенсации экономических убытков вследствие российской агрессии,
      – подчеркнул он.

      Наливайченко напомнил, что Верховная Рада уже год как приняла закон "О деоккупации", а убытки от действий агрессора ни на суше, ни на море в самой Украине так никто и не подсчитал.

      "Где подсчитаны убытки в банковской сфере, где расчеты за потерянные корабли, оккупированные земли? Какую сумму убытков РФ должна возместить переселенцам за все их потери? Процесс взыскания убытков с оккупантов должен начаться в международных судах параллельно с санкциями Запада. И начаться безотлагательно!" – подчеркнул Валентин Наливайченко.

      Напомним, в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против РФ из-за нападения на украинские суда в Азовском и Черном морях. Брюссель и Вашингтон планируют скоординировать свои действия для того, чтобы усилить давление на Россию.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Украина – Россия Санкции Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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