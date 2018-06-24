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09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Нападение на лагерь цыган в Львове: Денисова попросила Авакова взять расследование на контроль

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Место нападения на лагерь ромов во Львове
Место нападения на лагерь ромов во Львове / Пресс-служба полиции

Омбудсмен Людмила Денисова попросила главу МВД Арсена Авакова взять на контроль расследование нападения на временное поселение ромов вблизи Львова и обеспечить эффективное расследование в разумные сроки. По словам Денисовой, в этой ситуации усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

24 канал сообщал, что 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживали ромы. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы, среди которых есть и ребенок.

По данному факту полиция открыла дело и задержала 7 парней в возрасте 16-17 лет. Все они – жители Львова.

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Кроме того, Денисова обратилась к городскому председателю Львова Андрею Садовому с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принимаемых властями для урегулирования проблемных вопросов временных цыганских поселений в городе.

Омбудсмен также обратилась к председателю полиции Львовщины с просьбой безотлагательно принять меры для оказания надлежащей правовой оценки действиям нападающих, в частности с учетом возможного мотива расовой нетерпимости, и обеспечить эффективное, объективное и непредвзятое расследование. Кроме того, Денисова просит принять безотлагательные меры для предотвращения совершения погромов цыганских поселений.

Теги: Новости Украины Андрей Садовой Полиция Министерство внутренних дел Арсен Аваков Ромы Криминальные новости Новости Львова
Источник: 24 канал
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