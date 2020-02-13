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      Нардепы говорили, что их вызвали на ковер к Богдану за неголосование, – "слуга народа" Верещук

      2 Читати новину українською
      Андрей Богдан / Getty Images

      Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что слышала от коллег рассказы о том, что бывший глава ОП вызвал их на ковер за неголосование за определенные законопроекты.

      Это она отметила в эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия".

      К теме: Зеленский уволил единственного человека, который мог ему сказать "нет", – Гайдай о Богдане

      Верещук добавила, что лично ее никогда Богдан не вызывал, хотя она не голосовала за некоторые законопроекты.

      Знаю, что некоторые депутаты говорили, что за неголосование их вызвали на ковер именно к Андрею Иосифовичу, где он спрашивал, почему они не проголосовали за тот или иной законопроект. Например, Антон Поляков рассказывал, что именно его вызвал Андрей Богдан, и он отчитывался ему, почему он не проголосовал. Он это говорил официально, публично, обговаривал в СМИ. Я повторила лишь то, что слышала из официальных источников,
      – сказала нардеп.

      Больше о заявлении Полякова относительно вызовов на ковер к Богдану – читайте здесь.

      По словам Верещук, Богдан приходил несколько раз на фракцию, но это была не работа, а лишь диалог.

      "Когда он со сцены говорил, обращаясь ко всей фракции. Я лично его никогда не знала и не имела возможности лично общаться. Следовательно, не могу говорить, было с ним комфортно или нет", – пояснила депутат.

      Тем не менее, сотрудничество Богдана с заместителями руководителей фракции было – я знаю, что они общались, часто встречались. То есть с руководством они больше общались, с нами, с простыми смертными "слугами" – нет,
      – сказала Верещук.

      верещук
      Ирина Верещук

      Также нардеп добавила, что не знала о его отставке до момента, когда об этом стало известно официально.

      "Наверное, высокопоставленные "слуги" знали – возможно, Давид Арахамия или заместители главы фракции. Я, например, не была посвящена в эти процессы, черпала информацию из новостей. Более того, за два дня до отставки я говорила, что Богдан является таким себе танком Т-34 для президента, и я не верила, что он так быстро покинет пост руководителя ОП. Тем не менее, мы уже обсуждаем нового руководителя Андрея Ермака, первую пресс-конференцию, первые задачи. У нас уже есть новый пресс-секретарь руководителя ОП, чего не было раньше", – подытожила нардеп.

      єрмак
      Андрей Ермак

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости политики Новости Украины Офіс Президента Андрей Богдан Андрей Ермак
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