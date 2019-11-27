Нарисованный от руки проект по благоустройству в Одессе получил 1,5 миллиона гривен: фото

В Одессе на Жеваховой горе установят огромные бетонные буквы за 1,5 миллиона гривен. Проект по благоустройству победил в "Общественном бюджете-2019". Авторы нарисовали его от руки.

На горе также должны появиться стела в древнегреческом стиле, скамейки и "античные объекты, не имеющие исторической ценности", пишет "Маяк".

Читайте также: За кражу "киндеров" мужчину посадили на полтора года в Николаеве

Авторы проекта – комитет микрорайона Куяльницкий. Они считают, что создадут туристический объект и зону для отдыха, ведь надпись будет видна всем, кто будет проезжать мимо.

Общая стоимость проекта по благоустройству – 1,5 миллиона гривен.

В соцсетях пользователи эмоционально отреагировали на нарисованный проект. "Наверное, провели конкурс на лучший рисунок в 1-2 классах", "Это шутка?", "Теперь я знаю, чем займусь сегодня вечером. Я понял, что во мне погибают архитектор и ландшафтный дизайнер", – пишут пользователи в фейсбуке.

Реакция на проект в соцсетях / Скриншот



Пользователи оценили проект / Скриншот

Что говорят авторы проекта

В то же время авторы проекта отмечают, что гора имеет античное прошлое. В своих объяснениях о прошлом Жеваховой горы они ссылаются на данные Википедии.

Авторы утверждают, что в V-IV веках до нашей эры на горе было святилище богини Деметры – покровительницы земледелия. По словам авторов, на этом месте была пристань для греческих кораблей, шедших из Тиры и Афин в Ольвию.

На Жеваховой горе устанавливают огромную надпись за 1,5 миллиона гривен в стиле Hollywood / Фото: "Думская"