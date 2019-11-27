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      Нарисованный от руки проект по благоустройству в Одессе получил 1,5 миллиона гривен: фото

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      Нарисованный от руки проект по благоустройству Жеваховой горы в Одессе получил 1,5 миллиона гривен / Фото с фейсбука Anna Filimonova

      В Одессе на Жеваховой горе установят огромные бетонные буквы за 1,5 миллиона гривен. Проект по благоустройству победил в "Общественном бюджете-2019". Авторы нарисовали его от руки.

      На горе также должны появиться стела в древнегреческом стиле, скамейки и "античные объекты, не имеющие исторической ценности", пишет "Маяк".

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      Авторы проекта – комитет микрорайона Куяльницкий. Они считают, что создадут туристический объект и зону для отдыха, ведь надпись будет видна всем, кто будет проезжать мимо.

      Общая стоимость проекта по благоустройству – 1,5 миллиона гривен.

      В соцсетях пользователи эмоционально отреагировали на нарисованный проект. "Наверное, провели конкурс на лучший рисунок в 1-2 классах", "Это шутка?", "Теперь я знаю, чем займусь сегодня вечером. Я понял, что во мне погибают архитектор и ландшафтный дизайнер", – пишут пользователи в фейсбуке.

      одеса гора гроші проєктРеакция на проект в соцсетях / Скриншот

      проєкт одеса реакція
      Пользователи оценили проект / Скриншот

      Что говорят авторы проекта

      В то же время авторы проекта отмечают, что гора имеет античное прошлое. В своих объяснениях о прошлом Жеваховой горы они ссылаются на данные Википедии.

      Авторы утверждают, что в V-IV веках до нашей эры на горе было святилище богини Деметры – покровительницы земледелия. По словам авторов, на этом месте была пристань для греческих кораблей, шедших из Тиры и Афин в Ольвию.

      одеса На Жеваховой горе устанавливают огромную надпись за 1,5 миллиона гривен в стиле Hollywood / Фото: "Думская"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курьезные новости Новости Одессы Новости Украины Новости политики Бюджет Деньги
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