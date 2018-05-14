NASA завершила свою миссию по исследованию движения арктических ледников

Самая длинная наземная миссия IceBridge, которая призвана осуществлять наблюдение за перемещением полярного льда, завершилась 2 мая. Наблюдения начались 22 марта и охватили западный бассейн Северного Ледовитого океана и самые быстрые в Гренландии переменные ледники.

Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

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В первые недели миссия IceBridge базировалась на авиационной базе Туле на северо-западе Гренландии и в Фербенце, штат Аляска. Из этих двух баз IceBridge обозначил морской лед в Чукотском море и водах Бофорта, а также в центральной части Северного Ледовитого океана. 20 апреля команда IceBridge переехала в Кангерлуссуак – непосредственно к северу от Полярного круга в центральную часть Западной Гренландии – откуда и начала полеты для измерения льда земли.

Эта миссия достигла большинства наших основных целей при исследовании состояния арктического льда. Мы уже 10 лет осуществляли эти миссии. За этот период мы исследовали быстрые изменения в обоих арктических ледниках и движение морского льда,

– заявил ученый-деятель проекта IceBridge Джо МакГрегор.

В этом арктическом сезоне IceBridge завершил большинство своих полетов по исследованию морского и речного льда, которые повторяются из года в год для наблюдения за регионами, которые быстро менялись в течение последних десятилетий. В общем, миссия включала 20 восьмичасовых полетов: восемь рейсов были направлены на осмотр морского льда, а остальные 12 полетов были ориентированы на сушу. Несколько рейсов включали сотрудничество с международными миссиями, такими как спутники ESA Sentinel-3A и CryoSat-2, которые находятся над морским льдом.

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Главной целью миссии IceBridge является сбор данных об изменении полярной земли и морского льда и поддержание непрерывности измерений между миссиями NASA. Такими исследованиями занимались участники оригинальной миссии ICESat, которая была начата в 2003 году и закончилась в 2009 году. Также специалисты NASA планируют запустить подобную миссию ICESat-2 в сентябре этого года. Стоит отметить, что миссия IceBridge началась в 2009 году и сейчас будет финансироваться до 2020 года.