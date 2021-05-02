В Харькове нашли мертвой молодую пару: версии СМИ
В Харькове 2 мая на улице Дружбы Народов в одной из квартир обнаружили тела мужчины и женщины. У обоих – ножевые ранения. На месте работает следственная группа.
Источник:ТРУХА
О двойной гибели сообщили местные телеграмм-каналы. Согласно предварительной информации, мертвому мужчине – 29 лет, женщине – 24.
Читайте также Смертельная пьянка: на Львовщине мужчина убил своего друга кирпичом – фото
Погибшие якобы проживали вместе в квартире
Пара вроде проживала вместе. СМИ сообщают, что неофициально рассматривают версию самоубийства или самоубийства и убийства.
Сейчас правоохранители перекрыли этаж и опрашивают соседей. На месте работают криминалисты.
На Полтавщине на обочине нашли мертвой девушку
Отметим, что недавно жуткая трагедия произошла на Полтавщине. В селе Бреусовка на обочине нашли тело 17-летней девушки. По предварительной версии следствия, девушка была в компании, где распивали алкоголь.
Что происходило дальше – пока неизвестно. Смерть наступила в результате отравления. Однако правоохранители проверяют, было ли изнасилование.
Поделиться новостью