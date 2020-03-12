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      НБУ будет обеззараживать гривневые банкноты: что это значит

      - Читати новину українською

      Во время карантина Нацбанк будет обеззараживать все банкноты, которые получает от коммерческих банков.

      Глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что в хранилищах достаточно наличности для того, чтобы подкрепить коммерческие банки и банкоматы качественными банкнотами, передает корреспондент 24 канала.

      Обратите внимание Введение карантина из-за коронавируса может негативно повлиять на экономику, – НБУ

      Смолий рассказал о привычном принципе работы НБУ с наличными. Обычно пригодную наличность выпускают в обращение сразу, а непригодную – утилизируют. Однако во время карантина из-за коронавируса НБУ изменит принцип работы.

      Наличность, которая будет приходить от коммерческих банков, 2 недели не будут обрабатывать, чтобы уберечь работников Нацбанка от возможного заражения коронавирусом. Только после этого периода наличные смогут выпустить в дальнейшее обращение.

      Наличные, которые придут с улицы, на второй день туда не попадут,
      – заверил Смолий.

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      Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Заметим, что во время карантина в Украине банковская система будет работать в обычном режиме.

      Что известно о карантине в Украине?В Украине карантин из-за угрозы распространения коронавируса продлится до 3 апреля.

      Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимает участие более 200 человек. Сюда относят культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Однако запрет не касается мер государственной необходимости.

      Кроме того, Украина с 12 марта закрывает все пункты пропуска на своих границах. За невыполнение постановления правительства о карантине украинцам грозит уголовная ответственность.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Яков Смолий Коронавирус Covid-19 Наличные Новости Здоровье Коронавирус в Украине Здоровье Карантин в Украине 2020 НБУ Деньги
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