НБУ будет обеззараживать гривневые банкноты: что это значит

Во время карантина Нацбанк будет обеззараживать все банкноты, которые получает от коммерческих банков.

Глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что в хранилищах достаточно наличности для того, чтобы подкрепить коммерческие банки и банкоматы качественными банкнотами, передает корреспондент 24 канала.

Обратите внимание Введение карантина из-за коронавируса может негативно повлиять на экономику, – НБУ

Смолий рассказал о привычном принципе работы НБУ с наличными. Обычно пригодную наличность выпускают в обращение сразу, а непригодную – утилизируют. Однако во время карантина из-за коронавируса НБУ изменит принцип работы.

Наличность, которая будет приходить от коммерческих банков, 2 недели не будут обрабатывать, чтобы уберечь работников Нацбанка от возможного заражения коронавирусом. Только после этого периода наличные смогут выпустить в дальнейшее обращение.

Наличные, которые придут с улицы, на второй день туда не попадут,

– заверил Смолий.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Заметим, что во время карантина в Украине банковская система будет работать в обычном режиме.

Что известно о карантине в Украине?В Украине карантин из-за угрозы распространения коронавируса продлится до 3 апреля.



Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимает участие более 200 человек. Сюда относят культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Однако запрет не касается мер государственной необходимости.



Кроме того, Украина с 12 марта закрывает все пункты пропуска на своих границах. За невыполнение постановления правительства о карантине украинцам грозит уголовная ответственность.