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НБУ оштрафовал крупный французский банк

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НБУ оштрафовал французский банк на 400 тысяч гривен
НБУ оштрафовал французский банк на 400 тысяч гривен / republic.com.ua

Национальный банк Украины наложил на "УкрСиббанк" штраф в сумме 400 тысяч гривен за нарушение требований финансового мониторинга.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Причиной наложения штрафа стало нарушение "УкрСиббанком" требований финансового мониторинга. В частности в части, касающейся выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ними лиц, к числу публичных деятелей.

Кроме штрафа "УкрСиббанк" получил предупреждение за нарушение других требований идентификации, верификации и мониторинга клиентов.

Такое же предупреждение получили "Кредобанк" и "Проминвестбанк".

Напомним, Национальный банк Украины может прибегнуть к жесткой монетарной политике и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной транш от МВФ.

Что известно об "УкрСиббанке"?УкрСиббанк основан в 1990 году. BNP Paribas SA (Франция) владеет 59,9% уставного капитала банка, Европейский банк реконструкции и развития" – 40%. Ранее банком владела группа DCH Александра Ярославского.

По размеру активов "Укрсиббанк" занимает 6-е место среди 84 действующих банков в Украине.

Теги: Новости Украины Штрафы Банки НБУ
Источник: 24 Канал
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