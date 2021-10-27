В сети обнародовали видео и много фото с этого места. Однако впоследствии выяснилось, что неизвестные совершили не слишком хороший поступок, поскольку вероятный виновник аварии там не живет.
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Расписали даже асфальт
Надписи на стенах сделали краской из баллончика. Преимущественно там было немало оскорблений, типа "пи**р мелкий". Там же написали несколько пожеланий смерти.
Надписи с проклятиями на подъезде: смотрите видео
Оставили послание и на асфальте. Там нарисовали свастику, а также написали "Тебе 3.14зда". Кроме этого, можно заметить и число – тюремный код, означающий пренебрежение к полиции.
Однако телеграм ХС написал, что неизвестные оставили надписи там, где парень не живет. Поэтому, вероятно, это было бессмысленной порчей имущества.
Разрисованный подъезд в Харькове / Фото телеграмма "Сегодня"
Основное о смертельном ДТП в Харькове
- Трагедия произошла поздно вечером на проспекте Гагарина.
- Автомобиль Infinity на огромной скорости протаранил Chevrolet, водитель которого сразу погиб.
- Вероятным виновником аварии считают 16-летнего юношу, любившего похвастаться своей дерзостью в сети.
- Следует отметить, что он уже раньше отличился правонарушениями. В частности, в 14 лет он стрелял из пистолета по людям в супермаркете.
- А незадолго до ДТП подросток публиковал в инстаграме видео, где нарушал правила, а затем ругался на полицейских.
- Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и задержали парня.