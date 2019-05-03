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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Неувязки и мертвые нормы: депутат прогнозирует большое количество изменений в закон о языке

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      Закон о языке могут существенно изменить
      Закон о языке могут существенно изменить / "Мова кольорова"

      В законе о функционировании в Украине государственного языка есть "огромное количество недоразумений", из-за которых его сложно будет воплотить. Также в нем есть просто "мертвые нормы". Поэтому в закон будут вносить много правок.

      Почему в законе "огромное количество недоразумений"

      В законе о языке много неувязок из-за того, что "депутаты, к сожалению, голосовали вслепую". Об этом в эфире ObozTV рассказала народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Суслова.

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      Впрочем, Суслова убеждена, что зарегистрированные в Раде проекты постановлений об отмене результатов голосования за закон о языке депутаты не поддержат.

      Что означает "мертвая норма закона"

      Например, норма закона, согласно которой государство должно начать курсы украинского языка – чтобы граждане могли его изучать и освоить.

      Никаких соответствующих изменений в бюджет, никаких расчетов не было предоставлено. Эту норму невозможно реализовать. Она мертвая,
      – отметила Суслова.

      И добавила: "И как тогда можно реализовать привлечение к ответственности человека за нарушение закона, если государство не обеспечило возможности для его выполнения?"

      Как получилось, что "окончательного текста никто не видел"

      "Окончательного текста, за который голосовали, никто не видел", – заявила Суслова. И объяснила: законопроект на почтовые ящики депутатов прислали, но потом два месяца продолжалось обсуждение тысяч правок. Какие-то из них принимали, какие-то – отклоняли. В результате "окончательного текста на руках ни у кого не было, когда происходило голосование".

      Кто такая Ирина Суслова? Украинский политик, народный депутат Украины VIII созыва, глава подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Соучредитель общественной организации "Люстрационный комитет Украины".

      Суслова
      Депутат от БПП Суслова считает, что закон о языке будут существенно исправлять

      В парламент попала по списку "Самопомочи". Но Суслову в 2015 исключили из фракции за то, что она голосовала за назначение генпрокурором Виктора Шокина. В марте 2016 вступила во фракцию "Блока Петра Порошенко".

      Что главное в законе о государственном языке Украины: смотрите инфографику

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      Теги: Новости Украины Украинский язык Верховная Рада Законодательство
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