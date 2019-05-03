Неувязки и мертвые нормы: депутат прогнозирует большое количество изменений в закон о языке

В законе о функционировании в Украине государственного языка есть "огромное количество недоразумений", из-за которых его сложно будет воплотить. Также в нем есть просто "мертвые нормы". Поэтому в закон будут вносить много правок.

Почему в законе "огромное количество недоразумений"

В законе о языке много неувязок из-за того, что "депутаты, к сожалению, голосовали вслепую". Об этом в эфире ObozTV рассказала народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Суслова.

Читайте также: Еврокомиссия знает о новом украинском законе о языке и тщательно изучит его содержание

Впрочем, Суслова убеждена, что зарегистрированные в Раде проекты постановлений об отмене результатов голосования за закон о языке депутаты не поддержат.

Что означает "мертвая норма закона"

Например, норма закона, согласно которой государство должно начать курсы украинского языка – чтобы граждане могли его изучать и освоить.

Никаких соответствующих изменений в бюджет, никаких расчетов не было предоставлено. Эту норму невозможно реализовать. Она мертвая,

– отметила Суслова.

И добавила: "И как тогда можно реализовать привлечение к ответственности человека за нарушение закона, если государство не обеспечило возможности для его выполнения?"

Как получилось, что "окончательного текста никто не видел"

"Окончательного текста, за который голосовали, никто не видел", – заявила Суслова. И объяснила: законопроект на почтовые ящики депутатов прислали, но потом два месяца продолжалось обсуждение тысяч правок. Какие-то из них принимали, какие-то – отклоняли. В результате "окончательного текста на руках ни у кого не было, когда происходило голосование".

Кто такая Ирина Суслова? Украинский политик, народный депутат Украины VIII созыва, глава подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Соучредитель общественной организации "Люстрационный комитет Украины".





Депутат от БПП Суслова считает, что закон о языке будут существенно исправлять



В парламент попала по списку "Самопомочи". Но Суслову в 2015 исключили из фракции за то, что она голосовала за назначение генпрокурором Виктора Шокина. В марте 2016 вступила во фракцию "Блока Петра Порошенко".

Что главное в законе о государственном языке Украины: смотрите инфографику