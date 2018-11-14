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      Неофеодалы делают все, что заблагорассудится, – активист о произволе в регионах

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      Общественным активистам в регионах работать сложнее. И чем дальше от Киева – тем хуже дела.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал общественный активист Павел Ленец.

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      По его словам, власть в регионах принадлежит неофеодалам, которые чувствуют себя полностью свободно, чем дальше они от столицы, и делают все, что только заблагорассудится. "Мы видим, что им все сходит с рук. Только начались какие-то реальные следственные действия, прошла акция "Ночь на Банковой" – но последствий нет. А до этого вообще годами любые дела такого рода завершались ничем", – подчеркнул Ленец.

      Вы же знаете, что в Одессе – наибольшее количество нападений среди украинских городов. А полиция просто ничего не делает. Не смотрят видеозаписи, не опрашивают свидетелей – просто ничего не происходит,
      – отметил активист.

      И добавил, что работа общественных активистов – очень важна, ведь именно благодаря ей вся система не деградировала окончательно: "Если бы не резонанс, если бы не борьба этих людей, которые платят за нее сейчас своим здоровьем – у нас было бы так, как в России".

      Напади

      Нападения на гражданских активистов в регионах

      Сами по себе активисты себя не защитят. "Реально защитить людей может власть, правоохранительная система, осознание неотвратимости наказания. – подытожил Павел Ленец. – Чтобы каждый знал, что нападать на человека нельзя, иначе будет расследование, обязательно задержат и осудят и исполнителей и заказчиков".

      О ПОКУШЕНИИ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ АКТИВИСТОВ

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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