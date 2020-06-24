Подтоплены дома, размыты дороги: Львовщину накрыла ужасная непогода – фото, видео
На Западе Украины бушует страшная непогода из-за ливней, которые вызвали масштабные наводнения. Во Львовской области по состоянию на 24 июня подтоплены дома и дороги в 3 районах. Местные жители публикуют в сети шокирующие фото и видео затоплений.
Какая ситуация с подтоплениями на Львовщине
Сильные грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду бушевали на Львовщине 23 июня, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в фейсбуке.
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В результате непогоды затопило населенные пункты в Стрыйском, Жидачевском и Старосамборском районах.
Из-за непогоды во Львовской области подтоплены:
- 110 жилых домов,
- 110 подвалов жилых домов,
- 168 приусадебных участков,
- 2 продуктовых магазина,
- недействующая школа, ветеринарный пункт и клуб-библиотека,
- 111 хозяйственных сооружений,
- 150 колодцев,
- 114 гектаров сельскохозяйственных угодий,
- 4 участка дорог,
- еще 1 участок дороги поврежден.
Сейчас на местах работают спасатели, которые пытаются локализовать и ликвидировать последствия непогоды.
Тем временем жители подтопленных районов публикуют в сети жуткие фото и видео непогоды. Как видно на фотографиях, местами вода из рек затопила дороги, поля и дворы людей.
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Штормовое предупреждение на Львовщине
Из-за непогоды синоптики уже объявили на Львовщине штормовое предупреждение – II уровень опасности, оранжевый. Они прогнозируют, что 24 июня на территории Львовской области и в самом Львове пройдут значительные дожди, грозы, днем местами град и шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
Кроме того, на реках бассейна Днестра возможен паводок с подъемом уровня воды на 0,5 – 1,5 метра, а на отдельных участках даже до 2 метров над уровнем 23 июня состоянием на 8 часов. Из-за этого возможны затопления населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.