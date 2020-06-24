На Западе Украины бушует страшная непогода из-за ливней, которые вызвали масштабные наводнения. Во Львовской области по состоянию на 24 июня подтоплены дома и дороги в 3 районах. Местные жители публикуют в сети шокирующие фото и видео затоплений.

Какая ситуация с подтоплениями на Львовщине

Сильные грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду бушевали на Львовщине 23 июня, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в фейсбуке.

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В результате непогоды затопило населенные пункты в Стрыйском, Жидачевском и Старосамборском районах.

Из-за непогоды во Львовской области подтоплены:

110 жилых домов,

110 подвалов жилых домов,

168 приусадебных участков,

2 продуктовых магазина,

недействующая школа, ветеринарный пункт и клуб-библиотека,

111 хозяйственных сооружений,

150 колодцев,

114 гектаров сельскохозяйственных угодий,

4 участка дорог,

еще 1 участок дороги поврежден.

Сейчас на местах работают спасатели, которые пытаются локализовать и ликвидировать последствия непогоды.

Тем временем жители подтопленных районов публикуют в сети жуткие фото и видео непогоды. Как видно на фотографиях, местами вода из рек затопила дороги, поля и дворы людей.

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Штормовое предупреждение на Львовщине

Из-за непогоды синоптики уже объявили на Львовщине штормовое предупреждение – II уровень опасности, оранжевый. Они прогнозируют, что 24 июня на территории Львовской области и в самом Львове пройдут значительные дожди, грозы, днем местами град и шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Кроме того, на реках бассейна Днестра возможен паводок с подъемом уровня воды на 0,5 – 1,5 метра, а на отдельных участках даже до 2 метров над уровнем 23 июня состоянием на 8 часов. Из-за этого возможны затопления населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.