Непогода не утихает: спасатели предупреждают о сильном ветре на Львовщине

Непогода пока не намерена уходить из Украины – наихудшей будет ситуация во Львовской области. Там с утра и до конца суток 11 марта ожидается чрезвычайный ветер с порывами до 35-40 метров в секунду.

Жителям области следует готовиться к красному уровню опасности, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По территории Украины в понедельник, 11 марта, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В Карпатах и на Прикарпатье его скорость возрастет даже до 29-34 метров в секунду.

Кроме того, ночью на высокогорье Карпат значительный снег – спасатели предупреждают о втором, или оранжевом уровене опасности.

Кроме того, есть высокая снеголавинная опасность четвертого уровня на высокогорье восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей. Там прогнозируют также снегопад и метели. В западных и центральных районах Закарпатья ГСЧС предупреждает о значительной снеголавинной опасности третьего уровня.

24 канал писал, что шквальный ветер в нескольких областях Украины вызвал масштабные разрушения и даже смерть. Из-за падения части дерева в Виннице погиб ребенок 2008 года рождения.

Спасатели сообщили, что почти полсотни сел и поселков остались без электроснабжения в пяти областях. Больше всего во Львовской области, где обесточены 19 населенных пунктов. Пострадали также отдельные районы в Киевской, Житомирской, Луганской и Черновицкой областях.