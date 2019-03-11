10:35
11 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Непогода не утихает: спасатели предупреждают о сильном ветре на Львовщине

      50 Читати новину українською
      Спасатели предупреждают о красном уровне опасности на Львовщине
      Спасатели предупреждают о красном уровне опасности на Львовщине / Фото из открытых источников

      Непогода пока не намерена уходить из Украины – наихудшей будет ситуация во Львовской области. Там с утра и до конца суток 11 марта ожидается чрезвычайный ветер с порывами до 35-40 метров в секунду.

      Жителям области следует готовиться к красному уровню опасности, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

      Читайте также: В Польше пронесся разрушительный ураган, есть пострадавшие: фото и видео последствий непогоды

      По территории Украины в понедельник, 11 марта, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В Карпатах и на Прикарпатье его скорость возрастет даже до 29-34 метров в секунду.

      Кроме того, ночью на высокогорье Карпат значительный снег – спасатели предупреждают о втором, или оранжевом уровене опасности.

      Кроме того, есть высокая снеголавинная опасность четвертого уровня на высокогорье восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей. Там прогнозируют также снегопад и метели. В западных и центральных районах Закарпатья ГСЧС предупреждает о значительной снеголавинной опасности третьего уровня.

      24 канал писал, что шквальный ветер в нескольких областях Украины вызвал масштабные разрушения и даже смерть. Из-за падения части дерева в Виннице погиб ребенок 2008 года рождения.

      Спасатели сообщили, что почти полсотни сел и поселков остались без электроснабжения в пяти областях. Больше всего во Львовской области, где обесточены 19 населенных пунктов. Пострадали также отдельные районы в Киевской, Житомирской, Луганской и Черновицкой областях.

      blog_ava
      Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
      сегодня
      86029
      Теги: Новости Украины Новости Львова Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Наркокур’єр": 88-річний Клінт Іствуд зняв кіно з собою в головній ролі
      сегодня , 10:00 "Наркокур’єр": 88-річний Клінт Іствуд зняв кіно з собою в головній ролі
      Юлія Ліпенцева 255
      Главные новости 10 марта: историческая победа Пидручного и авиакатастрофа в Эфиопии
      сегодня , 08:02 Главные новости 10 марта: историческая победа Пидручного и авиакатастрофа в Эфиопии
      768
      Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      10 марта , 22:00 Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 865
      Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону
      10 марта , 20:26 Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону
      698
      Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева
      10 марта , 20:00 Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева
      648
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В колонии Тимошенко прозвучал последний звонок для выпускниц
       31 мая 2012 , 23:15 3
      В ДТП попал мэр Орджоникидзе с семьей
       5 июля 2012 , 17:39 3
      Как сделать Lamborghini Murcielago из Porsche Boxster
       7 августа 2018 , 09:57
      Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины
       31 октября 2018 , 22:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук