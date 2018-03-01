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Непогода в городах Украины: начало весны выдалось холодным

18:26, 1 марта 417 Читати новину українською

Первый день весны не спешит радовать украинцев теплом. Непроезжие дороги и обесточенные населенные пункты. 6 аэропортов закрыты. В эпицентре вьюг Юг и Центр Украины. С ночи обесточены почти 200 населенных пунктов.

Непогода добралась до столицы. Всю ночь с 28 февраля на 1 марта Киев засыпало снегом. Чтобы побороть пробки, образовавшиеся из-за сугробов, на улицу вывели всю снегоуборочную технику. Ее взялся контролировать сам мэр. Столичных школьников из-за снега и морозов отправили домой.

Четвертый день заметает и Одесскую область. Намело сугробы высотой в 30 сантиметров. Из-за этого на семи крупнейших дорогах области ограничили движение грузовиков. Из-за сугробов на дорогах не выехала на маршрут и часть междугородного транспорта. Чтобы облегчить передвижение, дорожники всю ночь расчищали снежные дороги.

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В Харькове большинство горожан не могли вовремя добраться на работу. Из-за непогоды с гаражей не выехало большинство маршруток. Наиболее непроходимой была Ростовская трасса и дорога на Киев. Часть авиарейсов отложили, а некоторые отменили на неопределенный срок. Из-за сильных ветров и оборванных проводов без света осталось 16 населенных пунктов Харьковщины. Евгений Шахненко, начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области, уверяет, что человеческого ресурса и материальных запасов хватает, правда, дорога к населенным пунктам является сложной.

На Николаевщине люди тоже сидят без света. А на дороги спасатели вывели всю технику, которая способна расчищать снег. Все же междугородные маршруты в области — отменили. Поскольку спасатели едва смогли вытащить из сугробов авто, которые все-таки рискнули выехать в метель.

Из снежных сугробов изъято 55 автомобилей, оказана помощь 133 лицам. Из них 5 человек доставлены в больницы,
— утверждает заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Михаил Грыб.

В Черкассах техники меньше, чем нужно. Из-за скользких дорог и тротуаров люди массово калечатся, только вчера в травматический пункт обратилось около полусотни жителей Черкасс. Водителям приходится долго откапывать машины из сугробов. Десятитонный троллейбус с пассажирами на скользкой дороге слетел на обочину.

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В Павлограде на Днепропетровщине застряла карета скорой с роженицей. Авто вытащили из сугроба, женщину доставили в больницу. В целом транспорт в городе курсирует, потому что дороги прочищены. Но люди жалуются на не проходимые дворы.

На Прикарпатье погоде радуются. Там сильные морозы сковали льдом водопады и превратили их в настоящую сказку. Туристы радуются и делают селфи на фоне заснеженной красоты.

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Синоптики же прогнозируют, что циклон уйдет из Украины уже под вечер и снегопады утихнут.

Теги: Новости Украины Новости Одессы Погода Новости Харькова Новости Днепра Новости Киева Новости Николаева Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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