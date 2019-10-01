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      Несмотря на замечания экономистов законопроект 1210 вынесут на рассмотрение парламента

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      Налоговый кодекс
      Налоговый кодекс / 5.ua

      Законопроект 1210 таки вынесут на рассмотрение Верховной Рады. Принять его за основу рекомендовал комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Хотя эксперты во время заседания рабочей группы снова просили депутатов не спешить с рассмотрением и продолжить обсуждение.

      "Крайне недовольны результатами заседания, большинством членов комитета было принято решение поддержать в первом чтении проект закона. Скорее всего, на этой неделе за него проголосуют. То есть существуют риски, что за него, без учета наших поправок, проголосуют и дальше. Таким образом, в Украине появится одна из самых высоких рентных плат в мире, ведь она увеличится в 5 раз. В деньгах – это 8,5 млрд ежегодно дополнительно будут платить украинские предприятия, которые добывают железную руду. Это приведет к уменьшению объемов производства, потери экспортных еждународный рынков", – отметил председатель Федерации металлургов Сергей Беленький.

      Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 1210, которым существенно увеличиваются рентные платежи на добычу железной руды и вводится двойное налогообложение продуктов переработки. Это, по убеждению промышленников, негативно скажется на работе горно-металлургического комплекса страны.

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      Теги: Налоги Налоговый кодекс
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