После ДТП девочка сильно кричала, а потом потеряла сознание. Случилось это 7 сентября около 17 часов. В полиции еще не предоставили официальную информацию.

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Долго кричала

Девочка возвращалась домой сама. На пешеходном переходе в нее влетел 15-летний мопедист. Он ехал на большой скорости. В результате ДТП она упала и сильно ударилась головой. Ребенок долго кричал, но впоследствии потерял сознание.

На место сразу вызвали скорую. У девочки перелом ноги и многочисленные травмы. Состояние ребенка сейчас – критическое. Также в сети пишут, что девочку воспитывала только мама.



В Килии несовершеннолетний сын полицейской сбил 7-летнюю девочку / Фото "Бессарабии INFORM"

Сын полицейской

В СМИ говорят, что виновник ДТП является сыном полицейской из Килийского отделения. Мальчик не пытался спрятаться или убежать. В город направили правоохранителей из Одесской области.

Также в сети говорят, что вдоль улицы Мира установлены знаки, которые запрещают движение двухколесного транспорта. Кроме этого, парень не должен был управлять мопедом, так как не достиг 16-летнего возраста.

Аварию начали расследовать

Впоследствии событие прокомментировали в полиции Одесской области. Там подтвердили, что водителю мопеда всего 15 лет.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспорта. Она предусматривает различные виды наказания:

штраф от 3400 до 8500 гривен;

исправительные работы на срок до 2 лет;

арест до 6 месяцев;

условное заключение срок до 3 лет с лишением водительского удостоверения.

Однако не факт, что злоумышленника накажут. Полицейские отметили, что "решается вопрос о дальнейшей подследственности уголовного производства".