Nokia X5: обнародована дата выпуска одного из самых дешевых смартфонов в 2018 году

Релиз одной из самых ожидаемых новинок 2018 года от Nokia, а именно смартфона Nokia X5, состоится 11 февраля. По оценкам, он станет одним из самых бюджетных телефонов 2018 года.

Дату запуска компания подтвердила на 9 июля, а представят смартфон в китайском Пекине, передает ресурс GSMArena.

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Ожидается, что, как Nokia X6, X5 будет иметь двойную камеру на задней панели, которая будет представлена датчиками на 13 МП + 5 МП, и будет оснащен батареей емкостью 3000 мАч.

Телефон также будет поддерживать расширения формата HD+ и соотношением сторон 19:9.

Что касается внутреннего наполнения, то работать он будет на чипсете Helio P60 от MediaTek. Кроме того, согласно предварительной информации, набор микросхем будет связан с 3 ГБ/4 ГБ оперативной памяти.

По слухам, Nokia X5 выйдет на мировой рынок под названием Nokia 5.1 Plus. Прогнозируются, что цена устройства составит от 800 юаней за модель с меньшей оперативкой и до одной тысячи юаней за более «флагманский» вариант. Если перевести в более понятные валюты, то его стоимость составит около 120-150 долларов США или 3-4 тысячи гривен

Таким образом, Nokia X5 должен стать одним из самых доступных телефонов на рынке.

Напомним, ранее Nokia X5 появился в базе данных TENAA. Здесь смартфон имеет модельный номер TA-1109.

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