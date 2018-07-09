22:25
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
27°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Ссоры Ляшко и Лещенко. Сверхъестественные способности Барны
Вєсті.UA
22:11, сегодня
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Nokia X5: обнародована дата выпуска одного из самых дешевых смартфонов в 2018 году

102 Читати новину українською
Nokia X5 появится на рынке с 11 февраля
Nokia X5 появится на рынке с 11 февраля / Соцсети

Релиз одной из самых ожидаемых новинок 2018 года от Nokia, а именно смартфона Nokia X5, состоится 11 февраля. По оценкам, он станет одним из самых бюджетных телефонов 2018 года.

Дату запуска компания подтвердила на 9 июля, а представят смартфон в китайском Пекине, передает ресурс GSMArena.

Читайте также: В Китае официально представили Nokia X6: характеристики и цена новинки

Ожидается, что, как Nokia X6, X5 будет иметь двойную камеру на задней панели, которая будет представлена датчиками на 13 МП + 5 МП, и будет оснащен батареей емкостью 3000 мАч.

Телефон также будет поддерживать расширения формата HD+ и соотношением сторон 19:9.

Что касается внутреннего наполнения, то работать он будет на чипсете Helio P60 от MediaTek. Кроме того, согласно предварительной информации, набор микросхем будет связан с 3 ГБ/4 ГБ оперативной памяти.

По слухам, Nokia X5 выйдет на мировой рынок под названием Nokia 5.1 Plus. Прогнозируются, что цена устройства составит от 800 юаней за модель с меньшей оперативкой и до одной тысячи юаней за более «флагманский» вариант. Если перевести в более понятные валюты, то его стоимость составит около 120-150 долларов США или 3-4 тысячи гривен

Таким образом, Nokia X5 должен стать одним из самых доступных телефонов на рынке.

Напомним, ранее Nokia X5 появился в базе данных TENAA. Здесь смартфон имеет модельный номер TA-1109.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

 

Теги: Техно Гаджеты Информационные технологии Смартфоны Nokia
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
132
Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
сегодня, 16:00 Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук