Новая формула растаможки авто на еврономерах: что сегодня предлагают в правительстве

В Украине могут принять проект закона относительно доступной растаможки авто на иностранной регистрации.

Об этом стало известно по итогам круглого стола относительно доступной растаможки, который проводили представители Министерства инфраструктуры. На мероприятии присутствовали некоторые владельцы авто с иностранной регистрацией, в частности представители общественного движения "Авто Евро Сила", и от власти представители Министерства финансов, Министерства экономики, Государственной таможенной службы, Государственной фискальной службы и Министерства экологии.

Важно! Кабмин отложил штрафы для владельцев "евроблях" до 2020 года

Видео круглого стола относительно доступного растаможивания в Мининфраструктуры

Как рассказали в "Авто Евро Силе", представители правительства сообщили, что есть все шансы, что автомобили на еврономерах позволят растаможить по нынешней формуле, правда, не учитывая коэффициент возраста транспорта. Последнее серьезно снизит размер налогов. Таким образом, если учитывать НДС и пошлину, общая сумма выплат в бюджет составит примерно 35% – при стоимости машины в 1000 евро придется заплатить лишь 350 евро.

Правда, у Минфина есть некоторые вопросы к такой формуле, ведь пока не ясно, будет ли получать госбюджет нужные поступления от автоиндустрии. Представители "Авто Евро Силы", со своей стороны, отметили, пока окончательно не определено, кто сможет растаможить авто по таким тарифам.

В частности, в ДФС настаивают, что действие законопроекта должно распространяться на машины, ввезенные до 25 ноября 2018 года. В то же время в "Авто Евро Силе" настаивают, что нужно позволить растамаживать авто по таким ставкам и тем, кто ввезет транспорт до вступления в силу нового закона, который сейчас готовят.

Интересно! Растаможка евроблях может значительно подешеветь: когда и почему

По словам активистов, в ближайшее время должна появиться предыдущая версия проекта закона относительно доступной растаможки. И уже в нем можно будет увидеть финишную формулу для перерегистрации. В "Авто Евро Силе" считают, что документ предусматривает прежде всего решение поблемы ввозимых с нарушениями авто, а уже потом вопрос высоких налогов на растаможку машин в Украине в целом. Добавим, что с вышеупомянутым проектом закона смогут ознакомиться все желающие.

Ранее лидер общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич в комментарии 24 каналу рассказывал, что сегодня в Украине насчитывается 800 тысяч авто с иностранной регистрацией, и их владельцев также нужно учитывать. В то же время он отметил, что владельцы нерастаможенных авто не отказываются платить НДС, пошлину, платить взносы в Пенсионный фонд и поступления в армию

Главная нагрузка сегодня на стоимость растаможивания авто – это акциз. Это более 150% от стоимости автомобиля. Чтобы растаможить авто, нужно заплатить государству две его стоимости. Это абсолютно нереально, нелогично и совершенно не имеет ни экономических, никаких подтверждений,

– считает лидер "Авто Евро Силы".



Схемы растаможки авто, действующей в Украине по состоянию на октябрь 2019 года: Инфографика 24 канала