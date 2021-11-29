Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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В Киеве простились с экс-мэром Омельченко

Источник: 24 канал

В колонном зале Киевской городской государственной администрации попрощались с бывшим многолетним мэром Киева Александром Омельченко. Проститься с политиком пришли его бывшие коллеги и подчиненные, действующий мэр столицы Виталий Кличко и рядовые киевляне. Траурная церемония длилась с 10 по 13 часов.

"Суспільне" написало, что в помещение людей пускали небольшими группами. Также у них требовали сертификат о полном курсе вакцинации или свежий отрицательный ПЦР-тест, или справку о выздоровлении.

В Киеве попрощались с экс-мэром Омельченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал и "Суспільного"

Политика похоронили на Байковом кладбище. Александр Омельченко умер в 83 года после трех недель борьбы с коронавирусом. У него было много сопутствующих заболеваний.

Во Львове в последний путь провели экс-министра Мандзий

Источник: 24 канал

Во Львове в храме Вознесения Господня попрощались с известной просветительницей Любомирой Мандзий. Бывшая министер образования скончалась 27 ноября в результате онкологического недуга в возрасте 48 лет.

Сначала в храме состоялась божественная литургия, а затем чин похорон. Провести в последний путь Мандзий пришли родные, друзья, многочисленные коллеги и представители власти.

Это очень большая потеря не только для Львова, но и для Украины. Пани Любомира была большим профессионалом, она была руководителем с большой буквы. Это очень жаль, что такие люди уходят от нас,
– сказал коллега Роман Грицевич в комментарии "Суспільному".

Любомиру Мандзий похоронили на Яновском кладбище.

Во Львове попрощались с экс-министром образования Любомирой Мандзий / Фото Львовско-Сокальская епархия Православной Церкви Украины

Семья педагога сообщила, что последние полтора года она боролась с тяжелым заболеванием – онкологией.

Украинский воин получил ранения на Донбассе из-за вражеских обстрелов

Источник: штаб ООС

Российские наемники 29 ноября 6 раз нарушили договоренности о режиме тишины. В результате их циничных действий один наш защитник получил ранения.

Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние его здоровья – удовлетворительное,
– сообщили в ООС.

Там также пояснили, что украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Последние новости о ситуации на Донбассе

СБУ расследует организацию госпереворота в Украине

Источник: СБУ

Владимир Зеленский 26 ноября заявил, что россияне совместно с некоторыми гражданами Украины пытаются устроить государственный переворот в стране. В СБУ оперативно отреагировали на слова президента.

В Службе безопасности 29 ноября сообщили, что осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве о совершении действий, направленных на захват власти в Украине.

Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко отметил, что дело открыто "по факту подготовки отдельными гражданами Украины и России действий с целью захвата государственной власти".

О ходе расследования будет сообщено позже,
– добавил представитель.

СБУ расследует организацию госпереворота в Украине: смотрите видео

В Винницкой области произошла утечка аммиака

Источник: ГСЧС

Возле города Немиров, что в Винницкой области, на территории завода "Райагрохим" из железнодорожной цистерны испарился безводный аммиак. Об этом спасателям сообщили в 9:05.

По состоянию на 11:00 работники ГСЧС проводили осаждение облака аммиака распыленными струями воды. В частности, привлекли 25 спасателей и 6 единиц техники. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

По состоянию на 17.00 спасатели продолжают ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия. Сотрудникам ГСЧС удалось перекачать 12 кубометров газа.

Спасатели продолжают ликвидацию утечки аммиака в Винницкой области: смотрите видео

Полиция ограничила движение транспорта и доступ к опасной зоне и эвакуировала людей с территории предприятия и близлежащих домов.

По факту загрязнения атмосферного воздуха следственным подразделением начато уголовное производство, в рамках которого устанавливаются причины утечки химического опасного газа,
– отметили в МВД.

За такое правонарушение предусмотрено ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Из-за Омикрона правительство вводит изоляцию при въезде граждан в Украину

Источник: Правительственный портал

Кабимин принял решение о введении обязательной изоляции при въезде граждан в Украину. Все из-за стремительного распространения опасного штамма коронавируса Омикрон.

По новым правилам украинцы, находившиеся в странах, где обнаружили коронавирус штамма Омикрон, должны пройти самоизоляцию по возвращении в Украину. Требование будет действовать для путешественников, которые более 7 дней в течение последних 14 дней находились в:

  • Южно-Африканской Республике,
  • Республике Ботсвана,
  • Зимбабве,
  • Намибии,
  • Королевство Лесото,
  • Королевство Эсватини,
  • Республике Мозамбик.

По словам Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в дальнейшем перечень стран могут расширить.

Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где обнаружили новый штамм,
– отметил Ляшко.

Украинцы, которые находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания.

Кстати, в Еврокомиссии ждут, пока будет выяснено, устойчив ли Омикрон к имеющимся вакцинам. Если это подтвердится, то производителям дадут 100 дней адаптации собственных препаратов.

В Турции бушует ураганный ветер, уже унесший жизни людей

Источник: Anadolu

В турецком Стамбуле утром 29 ноября разгулялся ураганный ветер, который валил дома и переворачивал автомобили. Власти приостановили движение судов из пролива Босфор. В то же время 6 самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в городе – лайнеры перенаправили в Анкару и Измир.

Стихия была настолько сильна, что валила дома, переворачивала машины и вырывала деревья из земли. После одного из таких разрушений сооружений от обломков погибли два человека.

В Турции бушевал сильный ветер, сносивший авто: смотрите видео

Кроме того, в стамбульском районе Чаталджа стихия сдвинула часовую башню.

В Стамбуле из-за ветра упала часовая башня: смотрите видео

Ветер срывал крыши домов: смотрите видео