Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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В Киеве простились с экс-мэром Омельченко

Источник: 24 канал

В колонном зале Киевской городской государственной администрации попрощались с бывшим многолетним мэром Киева Александром Омельченко. Проститься с политиком пришли его бывшие коллеги и подчиненные, действующий мэр столицы Виталий Кличко и рядовые киевляне. Траурная церемония длилась с 10 по 13 часов.

"Суспільне" написало, что в помещение людей пускали небольшими группами. Также у них требовали сертификат о полном курсе вакцинации или свежий отрицательный ПЦР-тест, или справку о выздоровлении.

В Киеве попрощались с экс-мэром Омельченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал и "Суспільного"

Политика похоронили на Байковом кладбище. Александр Омельченко умер в 83 года после трех недель борьбы с коронавирусом. У него было много сопутствующих заболеваний.

Обратите внимание! Александр Омельченко был мэром Киева с 1999 по 2006 год. Кроме того, в течение 2007 – 2012 годов был нардепом, возглавлял парламентский комитет по вопросам строительства и местного самоуправления. Экс-мэр имеет звание почетного гражданина города Киева и Героя Украины.

Во Львове в последний путь провели экс-министра Мандзий

Источник: 24 канал

Во Львове в храме Вознесения Господня попрощались с известной просветительницей Любомирой Мандзий. Бывшая министер образования скончалась 27 ноября в результате онкологического недуга в возрасте 48 лет.

Сначала в храме состоялась божественная литургия, а затем чин похорон. Провести в последний путь Мандзий пришли родные, друзья, многочисленные коллеги и представители власти.

Это очень большая потеря не только для Львова, но и для Украины. Пани Любомира была большим профессионалом, она была руководителем с большой буквы. Это очень жаль, что такие люди уходят от нас,

– сказал коллега Роман Грицевич в комментарии "Суспільному".

Любомиру Мандзий похоронили на Яновском кладбище.

Во Львове попрощались с экс-министром образования Любомирой Мандзий / Фото Львовско-Сокальская епархия Православной Церкви Украины

Семья педагога сообщила, что последние полтора года она боролась с тяжелым заболеванием – онкологией.

Справка. Родилась Любомира Мандзий в селе Опака на Львовщине. Окончила географический факультет Львовского национального университета имени Франко. Была кандидатом политических наук, доцентом. В 2016 – 2019 годах – директором департамента образования и науки ЛОГА. В марте 2020 года исполняла обязанности министра образования и науки Украины.

Украинский воин получил ранения на Донбассе из-за вражеских обстрелов

Источник: штаб ООС

Российские наемники 29 ноября 6 раз нарушили договоренности о режиме тишины. В результате их циничных действий один наш защитник получил ранения.

Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние его здоровья – удовлетворительное,

– сообщили в ООС.

Там также пояснили, что украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Последние новости о ситуации на Донбассе

За прошедшие сутки, 28 ноября, пророссийские боевики немного успокоились, однако нарушение режима прекращения огня все же было. В направлении Южного враг совершил обстрелы, применяя минометы калибра 82 миллиметров и станковые противотанковые гранатометы.

29 ноября украинская разведка сообщила, что страна-агрессор перебросила на Донбасс диверсионные и саперные подразделения. Между тем из-за собственно интенсивного минирования местности гибнут сами оккупанты.

25 ноября в ОБСЕ утверждают, что после заключенного перемирия на Донбассе ситуация лишь ухудшилась. Атмосфера еще более нестабильная, чем была до июля 2020 года. Всего за 16 месяцев "тишины" погибли 66 украинских военных, еще более 275 получили ранения.

СБУ расследует организацию госпереворота в Украине

Источник: СБУ

Владимир Зеленский 26 ноября заявил, что россияне совместно с некоторыми гражданами Украины пытаются устроить государственный переворот в стране. В СБУ оперативно отреагировали на слова президента.

В Службе безопасности 29 ноября сообщили, что осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве о совершении действий, направленных на захват власти в Украине.

Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко отметил, что дело открыто "по факту подготовки отдельными гражданами Украины и России действий с целью захвата государственной власти".

О ходе расследования будет сообщено позже,

– добавил представитель.

СБУ расследует организацию госпереворота в Украине: смотрите видео

Обратите внимание! Владимир Зеленский 26 ноября публично заявил, что россияне совместно с некоторыми гражданами Украины пытаются устроить государственный переворот в стране и свергнуть действующую власть. Глава государства указал, что организаторы, якобы, пытаются вовлечь Ахметова в эти планы. Олигарх быстро отреагировал на заявление президента и утверждает, что все, что сказано – неправда.

В Винницкой области произошла утечка аммиака

Источник: ГСЧС

Возле города Немиров, что в Винницкой области, на территории завода "Райагрохим" из железнодорожной цистерны испарился безводный аммиак. Об этом спасателям сообщили в 9:05.

По состоянию на 11:00 работники ГСЧС проводили осаждение облака аммиака распыленными струями воды. В частности, привлекли 25 спасателей и 6 единиц техники. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

По состоянию на 17.00 спасатели продолжают ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия. Сотрудникам ГСЧС удалось перекачать 12 кубометров газа.

Спасатели продолжают ликвидацию утечки аммиака в Винницкой области: смотрите видео

Полиция ограничила движение транспорта и доступ к опасной зоне и эвакуировала людей с территории предприятия и близлежащих домов.

По факту загрязнения атмосферного воздуха следственным подразделением начато уголовное производство, в рамках которого устанавливаются причины утечки химического опасного газа,

– отметили в МВД.

За такое правонарушение предусмотрено ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Из-за Омикрона правительство вводит изоляцию при въезде граждан в Украину

Источник: Правительственный портал

Кабимин принял решение о введении обязательной изоляции при въезде граждан в Украину. Все из-за стремительного распространения опасного штамма коронавируса Омикрон.

По новым правилам украинцы, находившиеся в странах, где обнаружили коронавирус штамма Омикрон, должны пройти самоизоляцию по возвращении в Украину. Требование будет действовать для путешественников, которые более 7 дней в течение последних 14 дней находились в:

Южно-Африканской Республике,

Республике Ботсвана,

Зимбабве,

Намибии,

Королевство Лесото,

Королевство Эсватини,

Республике Мозамбик.

По словам Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в дальнейшем перечень стран могут расширить.

Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где обнаружили новый штамм,

– отметил Ляшко.

Украинцы, которые находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания.

Обратите внимание! Штамм впервые зафиксировали ученые из Имперского колледжа Лондона. Омикрон содержит более 50 мутаций. По состоянию на 29 ноября около 3/4 новых случаев COVID-19, зарегистрированных в Южной Африке, были идентифицированы как штамм Омикрон. Распространение нового варианта уже было зафиксировано в Ботсване, Германии, Чехии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, а также в Гонконге, Израиле.

Кстати, в Еврокомиссии ждут, пока будет выяснено, устойчив ли Омикрон к имеющимся вакцинам. Если это подтвердится, то производителям дадут 100 дней адаптации собственных препаратов.

В Турции бушует ураганный ветер, уже унесший жизни людей

Источник: Anadolu

В турецком Стамбуле утром 29 ноября разгулялся ураганный ветер, который валил дома и переворачивал автомобили. Власти приостановили движение судов из пролива Босфор. В то же время 6 самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в городе – лайнеры перенаправили в Анкару и Измир.

Стихия была настолько сильна, что валила дома, переворачивала машины и вырывала деревья из земли. После одного из таких разрушений сооружений от обломков погибли два человека.

В Турции бушевал сильный ветер, сносивший авто: смотрите видео

Кроме того, в стамбульском районе Чаталджа стихия сдвинула часовую башню.

В Стамбуле из-за ветра упала часовая башня: смотрите видео

Ветер срывал крыши домов: смотрите видео

Обратите внимание! Вероятно, из-за неудовлетворительных погодных условий задержали авиарейсы компании Turkish Airlines. Речь идет о сообщении между Стамбулом и Харьковом. Сейчас задержали уже 2 самолета. Об этом стало известно из данных, обнародованных на онлайн-табло Харьковского аэропорта. Детальнее читайте здесь.