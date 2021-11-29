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У Києві попрощалися з ексмером Омельченком

Джерело: 24 канал

У колонній залі Київської міської державної адміністрації попрощались з колишнім багаторічним мером Києва Олександром Омельченком. Попрощатись з політиком прийшли його колишні колеги та підлеглі, чинний мер столиці Віталій Кличко та пересічні кияни. Жалобна церемонія тривала з 10 по 13 годину.

Суспільне написало, що до приміщення людей пропускали групам. Також у них вимагали сертифікат про повний курс вакцинації або свіжий негативний ПЛР-тест, або довідку про одужання.

У Києві попрощались з ексмером Омельченком / Фото Валентини Поліщук, 24 канал та Суспільного

Політика похоронили на Байковому кладовищі. Олександр Омельченко помер у 83 роки після трьох тижнів боротьби з коронавірусом. У нього було багато супутніх захворювань.

Зверніть увагу! Олександр Омельченко був мером Києва з 1999 по 2006 рік. Крім того, протягом 2007 – 2012 років був нардепом, очолював парламентський Комітет з питань будівництва та місцевого самоврядування. Ексмер має звання почесного громадянина міста Києва та Героя України.

У Львові в останню путь провели ексміністерку Мандзій

Джерело: 24 канал

У Львові у храмі Вознесіння Господнього попрощались з відомою освітянкою Любомирою Мандзій. Колишня міністерка освіти померла 27 листопада внаслідок онкологічної недуги у віці 48 років.

Спочатку у храмі відбулась божественна літургія, а згодом чин похорону. Провести в останню дорогу Мандзій прийшли рідні, друзі, численні колеги та представники влади.

Це дуже велика втрата не тільки для Львова, але й для України. Пані Любомира була великим професіоналом, вона була керівником з великої букви. Це дуже шкода, що такі люди відходять від нас,

– сказав колега Роман Грицевич в коментарі "Суспільному".

Любомиру Мандзій поховали на Янівському кладовищі.

У Львові попрощались з ексміністеркою освіти Любомирою Мандзій / Фото Львівсько-Сокальська єпархія Православної Церкви України

Сім'я освітянки повідомила, що останні півтора року вона боролась з важким захворюванням – онкологією.

Довідка. Народилась Любомира Мандзій у селі Опака на Львівщині. Закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Франка. Була кандидаткою політичних наук, доцентом. У 2016 – 2019 роках – директоркою департаменту освіти і науки ЛОДА. У березні 2020 року виконувала обов'язки міністерки освіти та науки України.

Український воїн отримав поранення на Донбасі через ворожі обстріли

Джерело: штаб ООС

Російські найманці 29 листопада 6 разів порушили домовленості про режим тиші. Внаслідок їхніх цинічних дій один наш захисник зазнав поранення.

Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали в госпіталь. Стан його здоров'я – задовільний,

– повідомили в ООС.

Там також пояснили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Останні новини про ситуацію на Донбасі

Протягом минулої доби, 28 листопада, проросійські бойовики трохи заспокоїлися, однак порушення режиму припинення вогню все ж було. В напрямку Південного ворог здійснив обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 міліметрів та станкові протитанкові гранатомети.

29 листопада українська розвідка повідомила, що країна-агресорка перекинула на Донбас диверсійні та саперні підрозділи. Тим часом через власне інтенсивне мінування місцевості гинуть самі окупанти.

25 листопада в ОБСЄ стверджують, що після укладеного перемир'я на Донбасі ситуація лише погіршилася. Атмосфера є ще більше нестабільною, аніж була до липня 2020 року. Загалом за 16 місяців "тиші" загинули 66 українських військових, ще понад 275 зазнали поранень.

СБУ розслідує організацію держперевороту в Україні

Джерело: СБУ

Володимир Зеленський 26 листопада заявив, що росіяни спільно з деякими громадянами України намагаються влаштувати державний переворот у країні. В СБУ оперативно відреагували на слова президента.

У Службі безпеки 29 листопада повідомили, що здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення влади.

Прессекретар СБУ Артем Дехтяренко зазначив, що справу відкрито "за фактом готування окремими громадянами України та Росії дій з метою захоплення державної влади".

Про хід розслідування буде повідомлено згодом,

– додав речник.

СБУ розслідує організацію держперевороту в Україні: дивіться відео

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 26 листопада публічно заявив, що росіяни спільно з деякими громадянами України намагаються влаштувати державний переворот в країні та скинути чинну владу. Глава держави вказав, що організатори, буцімто, намагаються втягнути Ахметова у ці плани. Олігарх швидко відреагував на заяву президента та стверджує, що усе що сказане – неправда.

На Вінниччині трапився витік аміаку

Джерело: ДСНС

Біля міста Немирів, що у Вінницькій області, на території заводу "Райагрохім" із залізничної цистерни випарувався безводний аміак. Про це рятувальників повідомили о 9:05.

Станом на 11:00 працівники ДСНС проводили осадження хмари аміаку розпиленими струменями води. Зокрема залучили 25 рятувальників та 6 одиниць техніки. На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути.

Станом на 17 годину рятувальники продовжують ліквідацію наслідків надзвичайної події. Співробітникам ДСНС вдалося перекачати 12 кубометрів газу.

Рятувальники продовжують ліквідацію витоку аміаку на Вінниччині: дивіться відео

Поліція обмежила рух транспорту та доступ до небезпечної зони й евакуювала людей з території підприємства і будинків, що розташовані поблизу.

За фактом забруднення атмосферного повітря слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого встановлюються причини витоку хімічної небезпечного газу,

– зазначили у МВС.

За таке правопорушення передбачено обмеження волі на термін до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий термін.

Через Омікрон уряд вводить ізоляцію при в'їзді громадян в Україну

Джерело: Урядовий портал

Кабімін ухвалив рішення про запровадження обов'язкової ізоляції при в'їзді громадян в Україну. Все через стрімке поширення небезпечного штаму коронавірусу Омікрон.

За новими правилами українці, що перебували у країнах, де виявили коронавірус штаму Омікрон, мають пройти самоізоляцію після повернення в Україну. Вимога діятиме для мандрівників, які більш як 7 днів протягом останніх 14 днів перебували у:

Південно-Африканській Республіці,

Республіці Ботсвана,

Зімбабве,

Намібії,

Королівстві Лесото,

Королівстві Есватіні,

Республіці Мозамбік.

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, надалі перелік країн можуть розширити.

Дослідження нового штаму тривають. Очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями. Вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де виявили новий штам,

– зазначив Ляшко.

Українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання.

Зверніть увагу! Штам вперше зафіксували вчені з Імперського коледжу Лондона. Омікрон містить понад 50 мутацій. Станом на 29 листопада майже 3 чверті нових випадків COVID-19, зареєстрованих у Південній Африці, були ідентифіковані як штам Омікрон. Поширення нового варіанту вже зафіксували у Ботсвані, Німеччині, Чехії, Італії, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Канаді, а також у Гонконгу, Ізраїлі.

До речі, в Єврокомісії чекають, поки буде з'ясовано, чи стійкий Омікрон до наявних вакцин. Якщо це підтвердиться, то виробникам дадуть 100 днів для адаптації власних препаратів.

У Туреччині вирує ураганний вітер, який вже забрав життя людей

Джерело: Anadolu

У турецькому Стамбулі вранці 29 листопада розгулявся ураганний вітер, який валив будинки та перевертав автомобілі. Влада призупинила рух суден з протоки Босфор. Водночас 6 літаків авіакомпанії Turkish Airlines не змогли приземлитися у місті – лайнери перенаправили до Анкари та Ізміру.

Стихія була настільки сильною, що валила будинки, перевертала машини та виривала дерева зі землі. Після одного з таких руйнувань споруд від уламків загинули двоє людей.

У Туреччині вирував сильний вітер, що зносив авто: дивіться відео

Окрім того, у стамбульському районі Чаталджа стихія зрушила там годинникову вежу.

У Стамбулі через вітер впала годинникова вежа: дивіться відео

Вітер зривав дахи будинків: дивіться відео

Зверніть увагу! Ймовірно, через незадовільні погодні умови затримали авіарейси компанії Turkish Airlines. Мовиться про сполучення між Стамбулом і Харковом. Наразі затримали вже 2 літаки. Про це стало відомом з даних, які оприлюднили на онлайн-табло Харківського аеропорту. Детальніше читайте тут.