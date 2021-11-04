Кабмин обновился сразу несколькими министрами: главное из новостей 4 ноября

Во Львове на пешеходном переходе машина насмерть сбила отца журналиста 24 канала. Верховная Рада назначила 4 новых министров в правительство Шмыгаля. В Киево-Печерской Лавре вспыхнул пожар. Украину могут исключить из "зеленого списка" ЕС уже на следующей неделе. Такими были главные новости 4 ноября.

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В ДТП погиб отец журналиста 24 канала

Источник: 24 канал

Во Львове на пешеходном переходе машина на большой скорости сбила мужчину. Пешеход получил травмы, несовместимы с жизнью. Погибший – отец журналиста 24 канала Андрея Шляхтина – 71-летний Владимир Шляхтин.

Авария произошла около 14:45 на улице Шевченко, недалеко от Яновского кладбища. На видео, на котором зафиксирован момент наезда, видно, что автомобиль двигался на большой скорости и не притормозил перед переходом. От удара пешехода отбросило на несколько метров.

Автомобиль сбил на переходе отца журналиста 24 канала: Видео 18+

Что говорят в полиции В комментарии В комментарии 24 каналу в полиции рассказали, что совершил жуткое ДТП 38-летний мужчина. Его уже задержали и проверяют на наркотики и алкоголь. Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП и смерти пострадавшего". Мужчине грозит от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего Владимира Шляхтина.

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Плюс четыре новых министра в Кабмине Шмыгаля

Источник: 24 канал

4 ноября Верховная Рада взялась за назначение новых министров в правительство Дениса Шмыгаля. В Кабмине появились трое новичков, Алексей Резников зато поменял министерское кресло.

Какие изменения в Кабмине:

Президент выступил в Раде

Перед тем, как депутаты жали кнопки за назначение новых чиновников, в парламенте выступил президент Владимир Зеленский. Он прежде всего поблагодарил за работу бывшего главу Минобороны Андрея Тарана.

Есть понятие ротации. Это касается не только бойцов. Очень важно подменять тех, кто отдался без остатка. Менять новыми людьми, которые заряжены на 100%,

– отметил Зеленский.

Смотрите видео выступления президента в Верховной Раде:

Тем временем Сидят в телефонах: чем занимались депутаты во время заседания Рады

Как голосовали за Министров

Приезд Владимира Зеленского в Верховную Раду не прошел без инцидента. Нардеп Гео Лерос во время своего выступления с трибуны показал главе государства средний палец. "Слуги народа" обратились в регламентный комитет с просьбой наказать политика за выходку.

Всех кандидатов, внесенных на должности министров, депутаты одобрили:

"за" Юлию Свириденко отдали голоса 256 нардепов,

Алексея Резникова поддержали 273 народных избранника,

за Ирину Верещук проголосовали 260 депутатов,

за Павла Рябикина – 237.

Смотрите фото из Верховной Рады / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

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Пожар в Киево-Печерской лавре

Источник: 24 канал

Пожар вспыхнул в мастерской на территории Киево-Печерской лавры Московского патриархата. К спасателям информация о возгорании поступила в 13:43, в ГСЧС отметили: пламя охватило второй этаж. Впоследствии огонь распространился и на крышу.



Пожар в Киево-Печерской лавре / Фото ГСЧС

Для ликвидации возгорания на территории лавры работали 13 единиц специальной техники и 55 человек из ГСЧС. Медицинская помощь понадобилась трем человекам. Какие именно травмы получили пострадавшие – неизвестно.

В сети распространили кадры нападения на журналистов , которые снимали пожар. Монахи и неизвестные мужчины забирали у них технику и выгоняли

Смотрите видео пожара:

Украину могут исключить из "зеленого списка" ЕС, – СМИ

Источник: твиттер Рикарда Йозвяка

По информации СМИ, из-за сложной ситуации с коронавирусом Украина может покинуть "зеленый список" Евросоюза. Такое решение Совет ЕС может принять на следующей неделе.

Завтра послы ЕС, скорее всего, исключат Украину из списка стран, безопасных для путешествий из-за ситуации с коронавирусом. Исключение из списка ожидается на следующей неделе,

– написал Йозвяк.

Отметим, что ранее такой шаг Евросоюза не исключал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Однако чиновник подчеркнул, что это решение будет носить рекомендательный характер. Каждое государство будет решать, будет ли усиливать ограничения на национальном уровне.

Тем временем США изменили правила въезда для иностранцев