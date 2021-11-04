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У ДТП загинув батько журналіста 24 каналу

Джерело: 24 канал

У Львові на пішохідному переході автівка на великій швидкості збила чоловіка. Пішохід отримав травми, які бути несумісними з життям. Загиблий – це батько журналіста 24 каналу Андрія Шляхтіна – 71-річний Володимир Шляхтін.

Аварія трапилась близько 14:45 на вулиці Шевченка, неподалік Янівського кладовища. На відео, на якому зафіксований момент наїзду, видно, що автомобіль рухався на великій швидкості і не пригальмував перед переходом. Від удару пішохода відкинуло одразу на кілька метрів.

Авто збило на переході батька журналіста 24 каналу: відео 18+

Що кажуть у поліції У коментарі С лідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП та смерті постраждалого". Чоловікові загрожує від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років. У коментарі 24 каналу в поліції розповіли, що спричинив моторошну ДТП 38-річний чоловік. Його вже затримали й перевіряють на наркотики та алкоголь.лідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП та смерті постраждалого". Чоловікові загрожує від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Важливо! Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого Володимира Шляхтіна.

Більше про аварію тут Нісся на шаленій швидкості: у Львові авто на смерть збило батька журналіста 24 каналу

Плюс чотири нових міністри в Кабміні Шмигаля

Джерело: 24 канал

4 листопада Верховна Рада взялась за призначення нових міністрів в уряд Дениса Шмигаля. У Кабміні з'явились троє новачків, Олексій Резніков, натомість, поміняв міністерське крісло.

Які зміни в Кабміні:

Президент виступив у Раді

Перед тим, як депутати тиснули кнопки за призначення нових урядовців, у парламенті виступив президент Володимир Зеленський. Він передусім подякував за роботу колишньому главі Міноборони Андрію Тарану.

Є поняття ротацій. Це стосується не лише бійців. Дуже важливо підміняти тих, хто віддався без залишку. Змінювати новими людьми, які заряджені на 100%,

– зазначив Зеленський.

Дивіться відео виступу президента у Верховній Раді:

Тим часом Сидять у телефонах: чим займались депутати під час засідання Ради

Цікаво! Приїзд Володимира Зеленського у Верховну Раду не минув без інциденту. Нардеп Гео Лерос під час свого виступу з трибуни показав главі держави середній палець. "Слуги народу" звернулись до регламентного комітету з проханням покарати політика за витівку.

Як голосували за міністрів

Усіх кандидатів, внесених на посади міністрів депутати схвалили:

"за" Юлію Свириденко віддали голоси 256 нардепів,

Олексія Резнікова підтримали 273 народні обранці,

за Ірину Верещук проголосували 260 депутатів,

за Павла Рябікіна – 237.

Дивіться фото з Верховної Ради / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Далі буде Ще мінус два: Арахамія анонсував нові відставки в Кабміні

Пожежа у Києво-Печерській лаврі

Джерело: 24 канал

Пожежа спалахнула у майстерні на території Києво-Печерської лаври Московського патріархату. До рятувальників інформація про займання надійшла о 13:43, у ДСНС зазначили: полум'я охопило другий поверх. Згодом вогонь поширився і на дах.

Пожежа у Києво-Печерській лаврі / Фото ДСНС

Для ліквідації загоряння на території лаври працювали 13 одиниць спеціальної техніки та 55 осіб з ДСНС. Медична допомога знадобилась трьом людям. Які саме травми отримали постраждалі – невідомо.

Зверніть увагу! У мережі поширили кадри нападу на журналістів, які знімали пожежу. Монахи та невідомі чоловіки забирали у них техніку та виганяли

Дивіться відео пожежі:

Україну можуть виключити з "зеленого списку" ЄС, – ЗМІ

Джерело: твітер Рікарда Юзвяка

За інформацією ЗМІ, через складну ситуацію з коронавірусом, Україна може покинути "зелений список" Євросоюзу. Таке рішення Рада ЄС може ухвалити вже наступного тижня.

Завтра посли ЄС найімовірніше виключать Україну зі списку країн, безпечних для подорожей через ситуацію з коронавірусом. Виключення зі списку очікується наступного тижня,

– написав Юзвяк.

Зазначимо, що раніше такого кроку Євросоюзу не виключав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Проте урядовець наголосив, що це рішення носитиме рекомендаційний характер. Кожна держава вирішуватиме, чи посилюватиме обмеження на національному рівні.

Тим часом США змінили правила в'їзду для іноземців