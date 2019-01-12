Новый убийственный флешмоб: в США девушка-подросток вслепую вела автомобиль и попала в ДТП
В американском штате Юта 17-летняя участница челленджа по мотивам фильма "Птичий короб" вместе с одним пассажиром села за руль в шапке, натянутой на глаза, и попала в аварию.
Об этом пишет Insider.
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Автомобиль с подростком и его пассажиром выехал на дорогу с активным трафиком. К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал.
17-летнюю девушку обвинили в нарушении правил дорожного движения.
Это просто недопустимо. И опасно не только для вас, но и для любого, кто находится на дороге,
– заявили в полиции.
Отметим, что американская лента "Птичий короб" породила чрезвычайно большое количество разнообразных мемов и дала толчок новому опасному флешмобу, известному как Bird Box challenge. Во время него пользователи сети снимают свои попытки сделать что-то с завязанными глазами.
Дело в том, что герои ленты носят на глазах специальные повязки, которые помогают им оставаться живыми и не поддаваться влиянию загадочного существа. Поэтому они вслепую передвигаются, общаются и путешествуют.