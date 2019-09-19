Новый закон о Киеве: политолог назвал позитивы и риски

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона "О столице Украины – город-герой Киев". Партия "Слуга народа" предлагает изменить полномочия мэра Киева и главы горгосадминистрации. О позитивах и рисках законопроекта – читайте далее.

Политолог Олег Саакян в комментарии 24 каналу сказал, если удастся принять закон о столице раньше, чем объявят досрочные выборы в Киеве, то тогда избирается новый Киевсовет и новый мэр по новым правилам. Он считает: "В законе, который подала партия "Слуга народа", если посмотреть его по частям, там есть и позитив, и негатив".

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По его словам, из позитива это то, что в Киеве будут возрождаться районные советы.

Это положительно для развития самоуправления. Их отмена негативно отразились на развитии конкретных районов Киева, поскольку они потеряли свое самоуправление, место и приближенность местных депутатов к жителям,

– пояснил Саакян.

Негативным моментом, он считает, является централизация всего во главу КГГА и уменьшение роли мэра, а также Киевского городского совета.

Это фактически установление большей централизации управления из Офиса Президента Киевом. В таком случае уменьшается уровень самоуправления,

– уверен политолог.

Саакян отметил: "Мне кажется, что тот конфликт, который есть сейчас, – это последствия институциональной и правовой проблем, которые создались в Украине еще с начала 2000-х годов. Фактически мэр и глава КГГА разделенные между собой должности, но одновременно соединены. Они не могут существовать друг без друга, но и друг с другом не могут, потому что конфликтуют".

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По его словам, именно поэтому Конституционный суд решил, что эти должности может занимать один и тот же человек. Из-за этого возник конфликт, когда к власти пришел Владимир Зеленский. Поскольку, согласно закону, он может снимать глав районных, государственных, городских, областных администраций, но в то же время никого другого, кроме Кличко, он назначить не мог, согласно решению суда.

"А есть еще другая позиция. После этого уже происходили изменения в Конституции, а поэтому те решения Конституционного суда, которые уже были приняты, потеряли свою силу. И поэтому мы попали в правовую коллизию, в которой фактически все решается благодаря легитимности", – сказал он.

Что может изменить новый законопроект о столице:

– восстановление районных советов;

– районные советы получат часть полномочий городского совета;

– должность председателя Киевской горгосадминистрации несовместима с другими должностями;

– Киевсовет сокращается с 120 до 84 депутатов;

– Границы районов столицы утверждаются Кабмином по предложениям Киевсовета, согласованным с райсоветами;

– Райсоветы могут иметь собственную символику, которая утверждается Киевгорсоветом;

– Председатель райсовета избирается из числа его депутатов тайным голосованием большинством депутатов от общего состава.

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