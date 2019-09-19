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      Новый закон о Киеве: политолог назвал позитивы и риски

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      Новый закон о Киеве: позиты и риски
      Новый закон о Киеве: позиты и риски / Коллаж 24 канала

      В Верховной Раде зарегистрировали проект закона "О столице Украины – город-герой Киев". Партия "Слуга народа" предлагает изменить полномочия мэра Киева и главы горгосадминистрации. О позитивах и рисках законопроекта – читайте далее.

      Политолог Олег Саакян в комментарии 24 каналу сказал, если удастся принять закон о столице раньше, чем объявят досрочные выборы в Киеве, то тогда избирается новый Киевсовет и новый мэр по новым правилам. Он считает: "В законе, который подала партия "Слуга народа", если посмотреть его по частям, там есть и позитив, и негатив".

      Важно: Кличко обратился в парламент с просьбой распустить Киевсовет

      По его словам, из позитива это то, что в Киеве будут возрождаться районные советы.

      Это положительно для развития самоуправления. Их отмена негативно отразились на развитии конкретных районов Киева, поскольку они потеряли свое самоуправление, место и приближенность местных депутатов к жителям,
      – пояснил Саакян.

      Негативным моментом, он считает, является централизация всего во главу КГГА и уменьшение роли мэра, а также Киевского городского совета.

      Это фактически установление большей централизации управления из Офиса Президента Киевом. В таком случае уменьшается уровень самоуправления,
      – уверен политолог.

      Саакян отметил: "Мне кажется, что тот конфликт, который есть сейчас, – это последствия институциональной и правовой проблем, которые создались в Украине еще с начала 2000-х годов. Фактически мэр и глава КГГА разделенные между собой должности, но одновременно соединены. Они не могут существовать друг без друга, но и друг с другом не могут, потому что конфликтуют".

      К слову: Почему Кличко выгодно распустить Киевсовет: объяснение политолога

      По его словам, именно поэтому Конституционный суд решил, что эти должности может занимать один и тот же человек. Из-за этого возник конфликт, когда к власти пришел Владимир Зеленский. Поскольку, согласно закону, он может снимать глав районных, государственных, городских, областных администраций, но в то же время никого другого, кроме Кличко, он назначить не мог, согласно решению суда.

      "А есть еще другая позиция. После этого уже происходили изменения в Конституции, а поэтому те решения Конституционного суда, которые уже были приняты, потеряли свою силу. И поэтому мы попали в правовую коллизию, в которой фактически все решается благодаря легитимности", – сказал он.

      Что может изменить новый законопроект о столице:

      – восстановление районных советов;
      – районные советы получат часть полномочий городского совета;
      – должность председателя Киевской горгосадминистрации несовместима с другими должностями;
      – Киевсовет сокращается с 120 до 84 депутатов;
      – Границы районов столицы утверждаются Кабмином по предложениям Киевсовета, согласованным с райсоветами;
      – Райсоветы могут иметь собственную символику, которая утверждается Киевгорсоветом;
      – Председатель райсовета избирается из числа его депутатов тайным голосованием большинством депутатов от общего состава.

      Смотрите полное интервью с политологом Олегом Саакяном:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Конституционный суд КГГА Виталий Кличко Законодательство Новости Киева
      Источник: 24 канал
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